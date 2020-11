"Le Messager" : une activité immersive idéale pour découvrir Bruxelles en temps de crise

"Le Messager" ou comment réinventer le tourisme en immersion totale sous forme de jeu de piste. C’est ce que propose l’application "Oh My Guide" elle-même développée par la société d’événements belge "Wanna play". C’est sur l’ajout d’une carte papier spécialement éditée qu’ont décidé de miser les concepteurs de l’application, forcés de se réinventer en période de covid.

Allier le digital et le papier sous toutes ses formes, tel est le parti pris par "Oh My Guide" pour découvrir la ville de Bruxelles sous un nouveau jour et de manière tout à fait ludique. "Le Messager" retrace le parcours d’une mission qui s’est déroulée à Bruxelles il y a plus de 100 ans. Le but des participants ? Retrouver le mystérieux message et le destinataire de celui-ci au moyen de l’application, mais également d’une carte interactive qui se révèle finalement être l’innovation dans la démarche.

"C’est une carte interactive et c’est génial parce que c’est à la fois du physique avec la carte papier et du digital. Mais c’est bien la carte qui est un petit bijou de technologie parce qu’on y retrouve tout ce qu’on peut faire de compliqué chez un imprimeur au niveau du papier, des grattés, des transparences, etc.", assure Pierre Hermant, le chroniqueur entrepreneurial du 6-8, qui vous a également parlé des cadeaux écoresponsables pour la fin d’année.

L’initiative pour arpenter les rues de la capitale a séduit puisque d’autres cartes ont été conçues sur le même principe. L’une d’entre elles, "Stop by step" notamment ajoute l’utilisation de la mobilité douce pour gagner des points au cours du jeu, mais aussi du temps face au chrono. Le tout basé ici sur une chasse aux fantômes. L’idée derrière cette alternative est de promouvoir les différents modes de transport. Il sera demandé aux participants d’utiliser des trottinettes, des vélos ou encore des transports en commun.

L’expérience est accessible à tous à partir de 10 ans et la durée de l’aventure est évaluée à 2h30. Elle se fait idéalement à 3 ou 4 personnes. Pour se procurer les cartes, rendez-vous sur le site "Oh my guide" ou "Wanna play".

Réalisé avec le soutien de visit.brussels et la région de Bruxelles-Capitale, le projet a également été pensé et promu pour se dérouler en toute sécurité en période de crise. Une belle occasion de profiter d’une sortie en famille pour réjouir petits et grands.

