C’est la sortie du jour : The Last of us Part II , c’est le grand événement pour tous les gamers ! Gilles Banneux s’empare des manettes pour nous dévoiler les forces de ce nouveau jeu d’aventure et d’action scénarisé où différentes communautés s’affrontent en une mise en scène assez bluffante.

THE LAST OF US 2

Le meilleur jeu en PS4 est de retour : The Last of Us Part II - © Tous droits réservés

Ça y’est, The Last Of Us 2 est disponible aujourd’hui : il y a eu 4.000 jeux parus sur PS4, et voici le meilleur d’entre eux !

Le studio américain Naughty Dog donne ainsi un deuxième chapitre à son terrible univers, racontant l’histoire de survivants dans un monde ravagé par une épidémie.

Sept ans après le chef-d’œuvre The Last Of Us, la partie 2 de ce road-trip à l’ambiance pas comme les autres déboule enfin sur PS4. Une suite aussi attendue que casse-gueule pour Naughty Dog. Verdict ?

Petit flash-back sur THE LAST OF US 1, ça racontait quoi et pourquoi ce fut un carton ?

The Last of Us racontait comment deux personnages, un quinquagénaire et une adolescente, survivaient dans les ruines d’un monde envahi par des zombies enragés, après une mystérieuse pandémie. Ils survivaient en se cachant, survivaient en se battant, mais survivaient surtout en étant là l’un pour l’autre. A la fin du jeu – attention spoiler ! –, l’homme (Joel) sauvait une dernière fois la vie de la jeune fille (Ellie), au prix d’un sacrifice inconcevable : celui du vaccin qui aurait pu sauver l’humanité.

The Last of Us Part II

Disponible ce vendredi 19 juin sur PlayStation 4, le jeu reprend les choses exactement là où ce premier épisode les avait laissés. Joël et Ellie vivent désormais dans une relative sécurité au sein d’une communauté de survivants, un brouillon de nouveau monde tentant de construire quelque chose sur les vestiges de l’ancien…

Le début du jeu se concentre particulièrement sur le personnage d’Ellie, qui apprend, entre autres choses, la guitare, l’amour, ou à effectuer ses rondes sans son mentor. Evidemment, on ne va pas en rester là. Les vingt très (trop ?) longues heures (peut-être quarante si on s’amuse à se perdre souvent) que dure The Last of Us Part II vont très vite dérailler et nous jeter de nouveau sur les routes, à affronter des hordes de zombies dégénérés et des gangs humains qui le sont parfois tout autant…

Avant de commencer votre jeu, l’équipe de Naughty Dog a voulu partager un bref message de Neil Druckmann, vice-président du studio et directeur de The Last of Us Part II :

"Nous savions que faire The Last of Us Part II serait risqué – les gens aiment vraiment le premier épisode".

Alors, pourquoi potentiellement compromettre l’original alors que nous pourrions faire autre chose ?

Le problème était que nous avions atterri sur un concept d’histoire qui nous inspirait. Cela semblait passionnant et intrinsèque au monde de The Last of Us, mais plus important encore, cela ressemblait à une histoire qui devait être racontée. Et cela valait le risque !

En surface, c’est une simple "histoire de vengeance", mais lorsque vous plongerez dans le jeu, des thèmes plus profonds émergeront. C’est une histoire de tribalisme ; de la façon dont nous diffamons et déshumanisons ceux de l’extérieur. C’est une histoire d’obsession – quand est-il temps de lâcher prise ? Et quand faut-il tenir à tout prix ? C’est une histoire de traumatisme, de rédemption et d’empathie.

Les thèmes de The Last of Us Part II sont basés sur une vérité universelle

Tout comme nous sommes capables d’amour inconditionnel, nous sommes également capables de haine impardonnable. Et ces deux sentiments sont inextricablement liés.

"Il y a sept ans, nous avons décidé de construire un jeu vidéo qui explorerait ces thèmes difficiles. Depuis, des centaines de développeurs talentueux ont consacré leur passion à concrétiser cette vision. Nous avons conçu une histoire axée sur les personnages, en nous concentrant sur les individus défectueux et les choix difficiles qu’ils font.

Alors que vous poursuivez ce voyage avec eux, nous espérons que vous rirez, pleurerez et ressentirez même leur lutte à travers des moments lourds qui sont conçus pour être émotionnellement stimulants. Surtout, nous espérons que ce jeu vous inspirera le genre de débats philosophiques que nous avons eu en le faisant.

Au nom de tout le monde chez Naughty Dog, merci de faire partie de ce voyage".

Neil Druckmann | Réalisateur, The Last of Us Part II "