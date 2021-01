Le meilleur des bêtisiers : retour sur les moments les plus drôles à la RTBF

2021 inaugurant officiellement une nouvelle décennie, on se tourne vers le passé pour un petit rappel des moments les plus drôles de la télévision sur la RTBF depuis plusieurs dizaines d'années.

Parmi cette compilation d'archives de bêtisiers des chaînes du service public, Hugues Hamelynck pointe les taquineries de José Garcia envers Fabienne Vande Meersche dans le JT en 2002. "Faisant référence à une image que l'on connaît bien de Benoît Poelvoorde qui avait déjà fait rire la journaliste en disant : 'Bonjour Fabienne, coucou Fabienne', pour Le vélo de Ghislain Lambert un an avant, en 2001" explique-t-il.

Injures s'échappant de la bouche de certains journalistes, fou rire de Jacques Mercier et Armelle dans Forts en Tête ou de Hadja Lahbib et de Nathalie Maleux lors de leurs premiers pas au Journal télévisé, les tranches de rire et les moments les plus improbables ont été nombreux.

Difficile de résumer autant d'archives sur toute l'histoire des médias du service public francophone. On se rappellera entre autres du fou rire inarrêtable de Michel Lecomte sur une question à propos du Sporting de Charleroi début des années 2000 mais les autres fous rires et gaffes ont été nombreux.