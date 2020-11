Le match PS5 vs. Xbox Series X : quelle nouvelle console choisir ?

En effet, un combat au sommet du jeu vidéo se déroule actuellement entre la PlayStation 5 et la Xbox Series X. "C'est vraiment historique" souligne Gilles Banneux puisque les deux consoles sont sorties à quelques jours d'intervalle l'une de l'autre, sept ans chacune après leur dernière version. Elles sont en effet disponibles depuis la mi-novembre et tout le monde ses les arrache. Mais y en a-t-il une meilleure que l'autre ?

Les fêtes approchent et avec elles les cadeaux auprès du sapin. Les jeunes enfants pourraient être gâtés avec des jeux de société ou des livres , et pour les adolescents ? Ceux-ci réclameront sûrement la nouvelle console de jeux vidéo.

Gilles Banneux tient en compte plusieurs critères pour tenter de départager la console de Sony et celle de Microsoft.

La puissance

La puissance se vaut selon le chroniqueur. "On va dire que le disque-dur de la Playstation 5 est un peu plus rapide que celui de la Serie X mais finalement le discours ne dépend que du téléviseur sur lequel on le branchera" observe-t-il. La console elle-même ne donnera pas la puissance et la résolution que vous attendrez, il faut aussi la télévision qui correspond à celles-ci. "Il faut un téléviseur qui a un peu moins d'un ou deux ans, ce qui est quand même un budget, avec de grandes normes TV" prévient Gilles.

Niveau budget, il faudra donc dépenser au minimum 400 à 500€ voire plus si vous voulez une résolution optimale pour un écran de qualité.

4 nouvelles consoles

Deux versions avec un lecteur de disque physique sont disponibles comme l'alternative moins chère est celle de ces mêmes consoles mais dématérialisées, à savoir le fait d'acheter les jeux en ligne. "Faut-il encore avoir une bonne connexion" remarque Gilles Banneux, pour le téléchargement du jeu ou son utilisation en ligne. Il y a donc aussi une PS5 sans lecteur DVD/Blu-ray et une Xbox Series S et non pas Series X. Les deux consoles avec lecteur coûtent chacune 499€. Enlevez 100€ en moins pour la PS5 sans lecteur et 200€ en moins pour la Xbox Series S.