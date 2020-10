Le masque : ce nouvel accessoire de mode aux multiples visages

Le masque dans tous ses états

Le masque est devenu un nouvel accessoire de mode - © Azamat Mukanov / EyeEm - Getty Images/EyeEm Le masque est devenu un nouvel accessoire de mode - © Justin Shin - Getty Images Le masque est devenu un nouvel accessoire de mode - © Tous droits réservés

Le masque est devenu un moyen de se différencier

Certains choisissent soigneusement leur masque avant de sortir ou tentent de l’assortir avec leur tenue et il ne faut pas croire que cela concerne que les femmes puisqu’avec le masque, les hommes non plus ne peuvent plus se différencier par la moustache ou la barbe. Le masque concerne donc tout le monde… On fait même des masques en dentelle pour les mariées (blanc, brodé, avec un peu de dentelle…) !

Le masque est devenu aussi un objet publicitaire

Parce qu’il y a de plus en plus de demandes de masques à l’effigie des entreprises ou des collectivités. De plus en plus de sociétés créent leurs masques avec leurs logos pour l’offrir à leurs employés ou leurs clients. Fini le mug brandé, vive le masque brandé !

Quasi tous les grands acteurs du monde de la mode en proposent

Chanel, Balenciaga, Vuitton… mais aussi Zalando ou Asos : tous proposent des masques griffés. Même Adidas propose un modèle de masque noir et sobre, frappé du fameux logo à trois bandes. La plupart des marques ont donc réussi à transformer cet accessoire sanitaire en réel atout esthétique dont certains atteignent même des prix très élevés !

Le masque devient un accessoire inspirant

On l’a vu récemment chez de nombreux créateurs des vêtements qui le réinventent de façon plus mode. Le masque de la marque Off-White, par exemple, est devenu l’article pour homme le plus populaire des deux premiers trimestres 2020 ! On a vu aussi beaucoup de créateurs en proposer pour leurs collections printemps-été 2021. C’est la preuve que le masque devient un élément stylistique qu’on associe aussi bien avec des robes, qu’avec d’autres pièces mode. Et puis, certains créateurs proposent maintenant carrément des vêtements avec masque intégré, comme un pull-masque ou la robe-masque de la marque anglaise Pretty Little Thing qui a enflammé les réseaux sociaux : c’est le mannequin Lottie Moss, petite sœur de Kate Moss qui a porté la fameuse robe pour la présenter sur Instagram. De loin, on croirait à un simple col roulé qui monte plus haut mais de plus près, on remarque le masque buccal attaché aux oreilles. Ingénieux ! Au moins, on ne risque pas d’oublier son masque ! La robe coûte environ 17€, plusieurs modèles de couleurs sont disponibles sur le site, avec aussi une version imprimée léopard ou graphique.

Le masque est un super terrain de jeu à explorer pour les designers et les inventeurs.

Au-delà de l’esthétique pure, on voit plein d’initiatives naître un peu partout, avec des masques transparents, des masques anti-buée, des masques qui filtrent l’air, des masques réutilisables à l’infini, des masques électroluminescents, des masques avec son optimisé, des masques avec applications intégrées… Bref, les innovations ne manquent pas et les prochains mois, on devrait voir apparaître des masques de plus en plus sophistiqués et innovants pour encore plus nous faciliter la vie.