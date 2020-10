Le lynx est de retour en Belgique ! Quelle place accorder à ces grands prédateurs dans notre nature ?

Le lynx est de retour en Belgique

Le lynx et le retour des grands prédateurs

C’est remarquable : le lynx a été observé il y a peu chez nous, dans la vallée de la semois. Grosse surprise générale ! Cela faisait bien longtemps que l’on n’avait pas pu entrevoir tel prédateur chez nous, c’est une très bonne chose pour la biodiversité.

Le lynx est le plus gros félin d’Europe : il peut mesurer jusqu’à 70 cm au garrot et fait maximum 130 cm de longueur de corps. On peut facilement le reconnaître avec ses oreilles pointues et ses favoris si particuliers.

Pourquoi avait-il déserté notre territoire ?

Il a disparu de nos terres en raison de la fragmentation de son habitat, on a déforesté, il s’est ainsi retrouvé sur des îlots de foret ! Impossible d’y survivre, son habitat ainsi morcelé et fragmenté, le lynx ayant besoin de grandes étendues, il ne pouvait plus y trouver refuge. Ses proies principales sont des chevreuils et là aussi, elles commençaient à manquer, leur effectif avait fortement diminué. La chasse est aussi en partie responsable de la disparition de ce prédateur en Belgique, ce sont toutes des causes qui expliquent l’extinction du lynx.

Comment se fait-il qu’il réapparaisse alors ?

On l’a réintroduit dans des pays proches de chez nous (en France et en Allemagne) et c’est pour ça qu’il arrive peu à peu chez nous. Le problème reste cependant préoccupant, notre nature reste un danger pour lui en raison des collisions routières, du braconnage, ce n’est pas gagné. Il faut donc préparer son retour.

Représente-t-il un danger pour l’homme ?

Le lynx se fond dans son univers, il est inoffensif pour l’homme. Il nous observe de loin mais ne nous attaque pas. C’est très compliqué d’en voir un d’ailleurs, c’est dur ressort de l’impossible. Donc promenez-vous paisiblement dans les bois, le lynx ne vous mangera pas !

Le défi : instaurer le dialogue avec les autorités mais aussi les usagers de la nature afin d’assurer une cohabitation harmonieuse avec l’homme.