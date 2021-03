Le live de Mika coup de cœur du printemps, Boulevard des Airs, Justin Bieber et Ozya sont de retour

Les sorties de la semaine : Boulevard des Airs et Justin Bieber - Le 6-8 - 26/03/2021 Les sorties de la semaine : Boulevard des Airs et Justin Bieber

Bruno Tummers a analysé les nouveaux albums studio de Boulevard des Airs, Justin Bieber et Ozya qui paraissent ce 26 mars quelques jours après le début du printemps et vous conseille vivement l’album live de Mika. Vivez le printemps sous les douces nouvelles mélodies de vos artistes préférés. Outre les sorties récentes de Lana Del Rey et Camélia Jordana, Boulevard des Airs, Justin Bieber, Mika et Ozya reviennent avec du nouveau contenu, bref, il y en a pour tous les goûts !

Un double album pour Boulevard des Airs

© Sony Boulevard des Airs est le groupe francophone qui fonctionne très bien ces dernières années. "Ce sont les chouchous des radios et ils remplissent des salles immenses" pointe notamment Bruno Tummers. Avec le confinement, BDA a donné des cours de guitare et a travaillé sur de nouvelles musiques. Résultat : Loin des yeux, un double album sort ce 26 mars pour le groupe français comprenant 12 chansons inédites et 12 duos, sur des anciens titres mais dans une version réarrangée comme Allez reste avec Vianney ou Tous les deux avec Patrick Bruel. Parmi les autres collaborations on retrouve Tryo, Tibz, Gauvain Sers, Yannick Noah ou encore Jérémy Frérot mais aussi une reprise de leur tube Bruxelles avec le groupe breton Lunis. ►►► À lire aussi : Sting célèbre tous ses duos dans une compilation et les Français y sont à l’honneur Florent Dasque explique le choix d’un groupe moins connu pour cette nouvelle version : "Ils ont une patte artistique très singulière et une grande capacité à remixer les morceaux. C’est ce qu’ils ont fait avec Bruxelles. On leur a laissé carte blanche bien sûr on les a invités à chanter sur le titre mais pas que, aussi pour échanger ensemble sur les nouveaux arrangements. C’est pour cela qu’il y a cette couleur pop électro […] Il y a des noms connus et des gens qu’on voulait mettre en avant parce qu’on avait repéré chez eux un certain talent et Lunis en fait partie".

Justin Bieber et ses ennuis de Justice

© Universal Justin Bieber revient aussi déjà avec un nouveau disque, Justice, après Changes paru en 2020. Seulement quelques jours après cette sortie, il est au cœur d’une énième polémique puisque le logo du titre de son nouvel album ressemble fortement à celui du groupe d’électro français Justice : le chanteur canadien est donc attaqué… en justice par le groupe de french touch. Justin Bieber avance qu’il avait besoin de réconforter son public avec ce nouvel album. "C’est vrai que l’on retrouve cela dans ces chansons très pop. Elles parlent beaucoup d’amour, on est sur un son qui va parfois du côté du hip-hop ou du R&B. C’est sa marque de fabrique" analyse Bruno Tummers. "Je ne peux pas vous dire que je suis extrêmement séduit mais il n’y a rien de déshonorant dans cet album" ajoute-t-il.

Les sorties de la semaine : Ozya, artiste belge et Mika, le retour - Le 6-8 - 26/03/2021 Les sorties de la semaine : Ozya, artiste belge et Mika, le retour

Le premier album d’Ozya

© Ozya Il y a aussi du belge dans les nouveautés d’albums avec ce début du printemps avec The Armor d’Ozya, connue pour son titre For All the Good. "Il y a énormément de Belges qui sortent des singles mais peu arrivent à l’étape d’après, même si le comportement se modifie un peu ces dernières années" observe Bruno Tummers, citant notamment les albums d’artistes comme Besac Arthur, Delta, Sarina ou celui de Noé Preszow qui arrive. Ozya dévoile la réalisation de cet album, produit en partie pendant le confinement avec l’aide de Tim Bran, producteur notamment de London Grammar : "L’album parle de moments de vie, d’amour bien évidemment, de questionnement aussi et le thème qui est récurent dans la plupart des chansons c’est le passage de l’ombre à la lumière. Il y a une espèce de mélancolie sur l’album, pleine d’espoir et très positive. La douceur musicale est pop, electro, plutôt aérienne avec des moments suspendus, des grandes envolées orchestrales".

Mika avec ses tubes revisités par un orchestre en live

© Universal Mika revient de son côté avec un album live. S’il est tenu loin de la scène comme tous les artistes, fin 2020, il a pu donner un concert à l’opéra royal de Versailles avec un public éparpillé dans la salle pour le respect des normes sanitaires. Un orchestre classique a repris ses grandes chansons et parmi les musiciens, on retrouvait le célèbre violoncelliste Gautier Capuçon venu soutenir Viva for Life en 2020. "On le sait les shows en télévision ce n’est pas terrible mais je suis resté scotché devant ma télé tellement la prestation était de qualité. Tous les fans de Mika ont pensé la même chose et l’artiste a décidé de sortir cet album sur les plateformes" avance Bruno Tummers, qui fait de cet album son nouveau coup de cœur. L’album reprend tous ses tubes comme Relax, Grace Kelly, Elle me dit etc. "Tous les tubes de Mika sont débarrassés de leur habillage radio pour être rapatriés dans un univers plus classique mais on sent que cela colle parfaitement à son univers parce qu’il a étudié le classique. Il faut de la pop avec une base classique" analyse le chroniqueur. L’album n’est pas disponible en physique mais est disponible en streaming et en téléchargement et vous pourrez l’entendre dans VivaCité en concert avec Bruno Tummers ce 28 mars dès 19h. Retrouvez l’actualité musicale avec Bruno Tummers, et bien d’autres chroniques dans Le 6-8 en semaine sur La Une et sur Auvio.