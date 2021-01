Le lit qui devient appareil de musculation : la solution pour du fitness à la maison ?

"Les salles de sport sont encore et toujours fermées malheureusement à cause du confinement" rappelle Tom Salbeth indiquant que la solution est trouvée pour faire sa musculation directement chez soi si a priori on ne dispose pas d'assez de place pour y installer des appareils de fitness : le lit qui se transforme en salle de sport.

On doit cette création originale à l'entreprise britannique PIVOT Fitness. Pour obtenir votre appareil de musculation, il suffit de redresser le lit et de le fixer à la verticale en quelques secondes. Vous disposez alors d'une barre de traction, d'un rameur, d'un banc de musculation et d'un espace pour y intégrer un vélo d'appartement indique le site Creapills.

Cette invention a été lancée pendant le confinement sur la plateforme de crowdfunding Indiegogo. Le lit-appareil de musculation vous coûtera entre 1000 et 1800 euros selon le modèle choisi.