Le konjac, nouvel allié minceur venu d’Asie, coupe-faim naturel à mettre dans votre assiette

Il existe de plus en plus de superaliments qui se prêtent parfaitement à une alimentation saine comme le matcha, le kale ou le moringa . Chantal Van der Brempt s’intéresse désormais au konjac, un véritable allié minceur.

Chantal Van der Brempt, notre chroniqueuse et nutritionniste, vous nourrit de ses idées minceurs avec un produit étonnant et encore peu valorisé en Belgique : le konjac.

Il serait même plus efficace comme coupe-faim que d’autres fibres comme le guar d’après certaines études scientifiques ajoute la chroniqueuse.

Le glucomannane fonctionne vraiment comme un coupe-faim. "Ce sont des fibres solubles qui ne seront pas digérées véritablement par le corps et qui arrivent à peu près intactes dans l’intestin dans lequel ils prendront jusqu’à 50 fois leur volume" explique Chantal Van der Brempt . Son ingurgitation a donc un double effet porté à la fois sur la satiété et sur la vidange de l’estomac qui sera ralenti. Ces deux conséquences s’avèrent donc importantes sur la gestion de notre poids.

Les agriculteurs en extraient de la farine pour fabriquer des pâtes, des nouilles, du riz et des vermicelles appelés shirataki. On ressort également une fibre contenue dans ce konjac, du glucomannane qui peut s’utiliser comme épaississant comme complément alimentaire.

© iStock / Getty Images Plus

Pour bénéficier de ses vertus sur notre poids vous pouvez trouver le konjac sous forme de compléments alimentaires, en gélules ou en poudre. Pour couper votre faim, prenez un gramme du produit une demi-heure à une heure avant le repas ou bien dans l’après-midi pour éviter de grignoter.

Vous pouvez aussi le cuisiner avec les nouilles de konjac.

Prenez soin toutefois de ne pas consommer cet aliment en grandes quantités : comptez entre 2 et 4 grammes par jour maximum. De plus, si vous démarrez directement avec cette dose, vous risquez divers désagréments digestifs comme des crampes et des diarrhées.

Ne pensez pas non plus que le konjac est le remède minceur par excellence. Il faut l’allier à un régime pauvre en calories et continuer à bouger.