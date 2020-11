Le jeûne, une médecine antique depuis Hippocrate mais pour qui et comment ?

Ce qui n’empêche que des milliers de gens le pratique que ce soit ici ou en France ou ailleurs en Europe. Chantal Van der Brempt, chroniqueuse et nutritionniste nous éclair sur le sujet dans "Le 6/8" .

Le jeûne, c’est une médecine antique depuis Hippocrate qui a donc déjà fait ses preuves en terme de mieux-être mais qui n’a pas encore suffisamment été étudié par la médecine car elle a longtemps dénigré son impact sur la santé sauf en Russie (secret de beauté) en Allemagne et aux USA où il y a même des hôpitaux qui ont même intégré le jeûne thérapeutique.

Intérêt grandissant du grand public pour le jeûne ?

Chantal Van der Brempt rappelle que c'est tout à fait exact et cela va de pair avec l’intérêt pour la nutrition en générale.

Bien, pas bien ? "Fabien Moine a tenté de faire la part des choses dans un merveilleux documentaire que je vous invite à regarder" : le jeûne, à la croisée des chemins.

En résumé, on le sent dans le document, jeûner n’est pas qu’une restriction calorique. C’est une autre vision sur la santé. C’est un moment de régénération pour le corps et l’esprit. "C’est un moment de rencontre…avec soi" ajoute encore notre nutritionniste.

Tous sont marqué par leur expérience qui est différente pour chacun mais tous changent au minimum leur relation à la nourriture qui pour beaucoup est une façon d’anesthésier nos émotions.

Cela change la relation que l'on a avec la nourriture