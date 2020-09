Le jeu le plus primé au monde s'offre une nouvelle édition pour ses 10 ans

7 Wonders : réédition pour les 10 ans

Le jeu le plus primé au monde s'offre une nouvelle édition - © Repos Production

7 Wonders, c'est un jeu devenu culte, en témoignent les diverses extensions qui l'ont suivi. Il est d'ailleurs "le jeu le plus primé au monde" souligne Pascal Michel. On totalise en effet plus d'un million de ventes depuis ses débuts il y a dix ans pour ce jeu lancé par la société de production bruxelloise Repos Production. "C'est devenu une référence notamment pour ceux qui commencent à sortir du Monopoly et du Cluedo et qui veulent se lancer dans des jeux un peu plus conséquents" estime le chroniqueur.

Dans 7 Wonders, chaque joueur reçoit une des 7 anciennes merveilles du monde.

Il s'agit d'un jeu de construction de cité : vous récoltez des denrées et des matériaux à chaque tour pour construire des bâtiments. À la fin de l'aventure, vous gagnez des points de victoire.

Ce qui explique le succès remporté par ce jeu, c'est à la fois la distribution aléatoire et la stratégie entourant les choix de cartes. Trois âges se succèdent et à chaque début d'âge, vous disposez de 7 cartes pour construire un bâtiment, gagner de l'argent ou construire une merveille, mais vous ne pouvez choisir qu'une seule des sept cartes. Vous donnez le reste à votre voisin. Chaque tour, les cartes changent donc complètement dans votre main, "c'est ce qui fait tout le sel de ce jeu" pointe Pascal. Selon les cartes que vous aurez choisies pour représenter votre cité, vous obtiendrez des points de victoires de différentes manières, il y a donc plusieurs façons de gagner !

Ce jeu a désormais dix ans et à cette occasion, si vous ne vous l'êtes pas encore procuré, une nouvelle édition est publiée avec des nouveaux dessins pour les cartes et des règles plus simplifiées.