Le handicap chez nos animaux de compagnie : 3 choses à savoir pour gérer la situation au quotidien

Si l’animal est sourd et/ou aveugle ou atteint dans son intégrité physique dès la naissance , il perçoit finalement peu sa différence car son développement naturel et les comportements qu’il met en place tiennent compte de cet élément.

Si l’animal perd brusquement la vision ou l’ouïe ou subit un traumatisme brusque qui impacte son intégrité physique, des mécanismes d’adaptation se mettent en place avec plus ou moins de facilité selon le handicap : une amputation est souvent finalement fort peu traumatisante pour l’animal (il déplace simplement son point de gravité) alors que la survenue de la cécité prendra plus de temps à être maîtrisée par l’animal.

