Le grand show des animateurs... Ce sera aussi avec Fanny !

Assistez à la grande émission de fin d'année avec vos personnalités RTBF !

Le grand show des animateurs - © Tous droits réservés

Ca, c'est le concept...

Ils sont journalistes, animateurs, humoristes à la RTBF et quand les Taloche les mettent au défi de réaliser un grand show pour la fin de l’année, ils n’hésitent pas longtemps avant d’accepter !

Sur la scène du Théâtre de La Louvière, devant près de 900 spectateurs vos personnalités préférées de la radio ou de la télévision vont jouer les contre-emplois, en interprétant un sketch, en chantant, en proposant un numéro de cirque, voire de magie.

Ils vont devoir sortir de leur zone de confort, s’investir pleinement pour être au top pour cette grande émission dont les places sont en vente au profit de l’opération " Viva for life ".

N’hésitez pas, rassemblez votre famille, vos amis, vos collègues pour venir assister au "Grand Show des animateurs" et encourager Sara de Paduwa, Jérôme de Warzée et Kody, Michel Lecomte et Nicolas-Xavier Ladouce et bien d'autres le 3 décembre à 20 h à La Louvière.

Cliquez ici pour acheter vos places