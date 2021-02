"Le grain de sable dans la machine", un documentaire d'Alain de Halleux : "Le virus est le plus petit lanceur d'alerte qui soit jamais arrivé"

Sous cette forme d’empathie, il aspire à ce qu’on écoute le message du virus. Il explique notamment ce choix : "Cela permettait d’introduire une sorte de plaidoyer. Le virus nous dit : 'Ok, j’ai bousillé vos vies et vous voulez me zigouiller, c’est de bonne guerre. Mais pourquoi est-ce que vous ne vous attaquez pas à la Machine qui fonctionne de la même manière ? ' "

Le réalisateur tient tout de même à préciser : "Je profite de ce virus pour pointer toutes les fragilités de notre système. Le film n’est donc pas tant sur le corona, mais bien sur la Machine".

Au travers de cette approche, Alain de Halleux espère remettre le débat sur la table pour appréhender l’après Covid et permettre la prise de conscience dans un système qui ne fonctionne plus.

"Tout s’est accentué avec le virus. Tout le monde a ses croyances et n’admet plus celles deux autres. On ne s’écoute plus. Il n’y a plus débat et si nous ne sommes pas capables de rester ensemble, on court à la catastrophe", finit-il par ajouter.