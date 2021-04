"Le Gibier" et "Les Maîtres Enlumineurs" : les excellentes nouveautés bouquin à ne pas manquer

© Le Masque

Longtemps dans l’ombre d’un Olivier Norek ou d’un Niko Tackian, l’auteur Nicolas Lebel nous présente "Le Gibier", un polar qui pourrait le révéler et lui faire la part belle dans les médias.

"C’est un auteur que je suis depuis longtemps, qui a une plume à part dans cet univers et qui mérite d’être mis beaucoup plus en avant", avoue Michel Dufranne.

Nicolas Lebel troque ici ses anciens personnages (et au passage, son ancienne maison d’édition) pour un tout nouveau duo de flics composé de la glaciale et pragmatique Yvonne Chen et de l’inspecteur Paul Starski, avec un "i" bien sûr.

Le style de l’auteur fait en sorte d’entrer dans la dimension thriller sans pour autant avoir ce côté systématique. En plus d’un duo d’enquêteurs "qui fonctionne très bien", comme l’assure le critique, la marque de fabrique de Nicolas Lebel ne manque pas de faire mouche : "Le fond de l’histoire faire toujours référence à l’histoire ou l’actualité politique. Ici, on parle de l’Afrique du Sud, de l’apartheid et de l’héritage des nouvelles générations. Certaines choses n’ont pas été réglées et le sont maintenant, à Paris, notamment", explique le chroniqueur.

A vous de découvrir désormais, comment sont liés ces événements avec la prise d’otage impliquant l’amour de jeunesse de Starski, "gibier" d’une traque dans la capitale française.