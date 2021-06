Le geste insolite : comment aider une dame à atteindre sa voiture dans une rue inondée ?

Rien de tel pour bien débuter sa journée que de rendre service à nos aînés. Les petits gestes sont multiples : aider une personne à traverser la route mais aussi par exemple porter les courses… Ce qui est toujours fort apprécié par nos aïeux.

Dans cette vidéo qui cartonne sur la toile, cet homme va aider une dame à rentrer dans son véhicule qui se trouve de l’autre côté d’une chaussée où l’eau s’est infiltrée de toute part et il est presque inconcevable d'avoir les pieds mouillés. Sauf que...

Comment va-t-il faire pour l’aider à rentrer dans sa voiture ? C’est l’aventure que cette "Mamy" au top et qui n’a peur de rien n’oubliera pas d’aussi tôt.

Un beau geste insolite et ingénieux de ce héros du jour, du quotidien et qui doit attirer tous nos regards sur les petits gestes que l’on peut faire au quotidien. Chauffeur de camion, il lève son plateau à hauteur de cette dame pour qu’elle n’ait pas les pieds mouillés et lui permettre ainsi de rentrer tranquillement dans sa voiture.

Et comme dit Sarah, "une bonne action par jour, en forme toujours".

