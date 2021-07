Le Festival de Cannes : 75 ans de films, de stars, de strass et de stress

Le Festival de Cannes a démarré depuis une semaine, l'occasion pour Nicolas Buytaers de vous proposer une histoire de cette célèbre manifestation du cinéma et de vous projeter à travers ses moments les plus rocambolesques. Cannes et son célèbre tapis rouge, accueillant les plus grandes stars du cinéma international, sont de retour. Après une édition annulée en 2020 à cause de la pandémie, le Festival de Cannes est reparti pour un nouvel épisode sur la Croisette. Les vedettes du 7e art font déjà les gros titres de la presse people comme Andie MacDowell et ses cheveux blancs assumés, et les films en compétition rendent leurs premiers verdicts. Cathy Immelen a notamment livré ses prédictions pour les lauréats de cette 74e édition. C'est aussi l'occasion pour Nicolas Buytaers de vous conter le scénario... du Festival de Cannes lui-même, qui fêtera ses 75 ans d'existence en septembre 2021. En 74 éditions, il y en a évidemment eu des histoires étonnantes qui pourraient faire l'objet d'un film.

Le premier Festival de Cannes : chronique d'un mauvais timing

Le Festival de Cannes tient sa première édition en septembre 1946. Mais il démarre bien plus tôt, en 1939. Cette année-là, la France souhaite organiser "un festival de cinéma libre et non politisé" précise Nicolas Buytaers. La raison ? La Mostra de Venise, née en 1932, est récupérée en 1938 par le gouvernement fasciste de Benito Mussolini. Le ministre de la propagande nazi Joseph Goebbels inaugure même l'édition 1939. ►►► À lire aussi : Le cinéma italien : histoire et films à visionner de ce précurseur de nombreux genres du 7e art Les Français organisent donc ce festival 'libre' avec l'aide des Américains mais ils doivent encore trouver la ville qui l'accueillera. Deux hôteliers cannois, le directeur du Grand Hôtel et celui du Palm Beach ventent les mérites de leurs plages et de leurs établissements pour être désignée ville hôte du festival. "Tout est prêt pour que cela démarre le 1er septembre 1939" indique le chroniqueur, à un détail près : le même jour, l'Allemagne envahi la Pologne, casus belli qui lance la Seconde Guerre mondiale. Il faudra donc attendre 1946 et la fin de ce conflit meurtrier pour que le Festival de Cannes tienne sa première édition. À cette période, des chars remplis de fleurs défilent sur la Croisette pour une "bagarre de fleurs", une tradition qui s'est estompée au fur et à mesure du temps.

La Palme d'Or arrive dès 1955

Lors de cette première édition, la plus haute récompense attribuée est un 'Grand Prix'. Il est décerné à... 11 films sur les 44 en compétition. Parmi les lauréats, figuraient Le poison de Billy Wilder ou La symphonie pastorale de Jean Delannoy. La célèbre palme d'or, emblème de la ville de Cannes, est attribuée à partir de 1955. Le premier film qui la remporte est une comédie romantique, Marty, de Delbert Mann.

L'ambiance cannoise

Cannes, c'était aussi dès les années 1960, un déferlement de starlettes : des jeunes femmes inconnues mais cherchant la gloire grâce à leur plastique, vivant dans la région de Cannes, venues presque dévêtues sur la Croisette pour le grand plaisir des photographes. Cette époque est évidemment révolue en 2021. Les hommes aussi se présentaient en maillot de bain sur les plages de Cannes, comme Arnold Schwarzenegger en 1977. Le Festival de Cannes aura également connu trois interruptions en 74 éditions : une, comme on l'a vu, en 1939 à cause de la Seconde Guerre mondiale, une avec la pandémie de covid-19 en 2020 et une en 1968. Cet arrêt est lié à la manifestation étudiante de Mai 68. Claude Lelouch arrête le Festival pour "mobiliser le public à la cause estudiantine et à tous les grévistes". Cannes c'est aussi la musique qui accompagne son unique générique, le même pour chaque film en compétition, qui illustre la montée des marches vers les étoiles, véritable allégorie du succès cinématographique.. Depuis 1990, la bande son du Festival est celle de L'Aquarium, signée par le compositeur français Camille Saint-Saëns, extraite de son Carnaval des animaux. "D'après les organisateurs, cette musique apaise, met le spectateur dans un état de confort et de plénitude. Il peut profiter pleinement de son film" explique Nicolas Buytaers. Enfin Cannes ne serait pas Cannes sans ses petits dérapages, comme celui de Sophie Marceau en 2005 et en 2015 qui en laisse un peu trop apparaître sur le tapis rouge...

