Le "dunk" ou "smash" est un des plus beaux gestes au basket mais cela peut parfois tourner au drame

Direction les Etats-Unis avec un match de basket dans un lycée américain. Alors un peu de culture basket propose Hugues Hamelynck dans le post du jour : savez-vous ce que c’est un "Dunk" ? "oui, réponds Sarah, c’est sauter et s’agripper au panier" un très beau geste dans ce sport. Effectivement, on met la balle dans le panier en se suspendant.

On sait que cela peut parfois casser le panier de basket mais ce que vous allez voir ici c’est vraiment le pire qui puisse arriver et on a vraiment frôlé la catastrophe. On est passé à deux doigts d’un évènement extrêmement grave. La structure vient défoncer le parquet et cela s’est joué à quelques mètres des joueurs. Lorsque l’on remarque ces images, il y a de quoi être choqué !

Regardez plutôt !

Retrouvez Le post du jour tous les jours de la semaine dans Le 6-8, à suivre en télé sur La Une de 6 heures à 8 heures.