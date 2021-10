Le droit à l’image des enfants : comment les protéger à l’heure des réseaux sociaux ?

Le droit à l’image intervient bien entendu aussi pour les plus jeunes. À l’heure des réseaux sociaux, comment peut-on protéger les nouvelles générations qui deviennent parfois malgré eux des stars du web ?

Ils prennent une place conséquente dans le quotidien des adultes mais aussi des enfants : les réseaux sociaux sont à la portée de tous et le contenu que l’on y partage est encore davantage accessible au plus grand nombre. Comment protéger les plus jeunes, actifs de plus en plus tôt sur Facebook, Instagram, YouTube ou TikTok, de leurs publications ?

Yasmine Lamisse, juriste, nous transmet sans fil, ses réponses.