Le dessert est servi : florilège d’entremets avec Carlo De Pascale

Commencez par répandre votre caramel au fond du moule. "Il faut qu’il soit suffisamment ambré. Le caramel doit être acajou", conseille Carlo.

Le chroniqueur recommande de caraméliser le sucre à 160° avec une bonne casserole afin d’éviter que le sucre ne s’amasse sur les côtés. "Attention, car si on va trop loin, le caramel prend une saveur amère", ajoute-t-il.

Dans votre appareil à flan, ajouter œufs, sucre, lait, crème et vanille et faites cuire le tout au four à 120°/130°. Carlo termine sur un bon conseil : "Il est très important de le cuire au bain-marie. Vous mettez un peu d’eau sur la plaque du four. Ne faites pas trop cuire au risque d’avoir une texture trop granuleuse".