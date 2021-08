Le défi des 100km de CAP48 est de retour : Participez seul ou en équipe !

Cette année encore, CAP48 contribue à récolter des dons pour financer la recherche médicale sur la polyarthrite. "C’est une maladie qui touche plus de 150 000 personnes chez nous et qui touche aussi bien des enfants que des personnes plus âgées. Le problème, c’est que si cette maladie n’est pas traitée à temps, elle entraîne des séquelles irréversibles qui créent des handicaps, avec des problèmes aux articulations pour, à terme, ne plus savoir bouger. C’est donc très important de favoriser les diagnostics précoces et les traitements adaptés. Et pour ça, on a encore besoin de financer la recherche médicale."

