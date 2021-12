Le cube de bouillon, bon pour la santé ?

Pour la petite histoire, le premier cube de bouillon a été créé sous forme liquide par le chimiste Justus von Liebig au XVIIIe siècle. A cette époque, il y avait une grande famine et beaucoup de gens n’avaient plus accès à la viande, devenue un luxe. Ce breuvage devait donc remplacer la viande en rappelant son goût ; c’était une sorte de "thé à la viande". Julius Maggi, quant à lui, l’a mis sous forme de poudre. Ainsi, les cubes que nous connaissons aujourd’hui ont vu le jour.

Ce fut une réussite en tout sauf au niveau nutritionnel. En effet, un bouillon est essentiellement composé de sel, de sucre, de graisse et d’additifs chimiques s’en suit ensuite de légumes, si le bouillon est au légume et parfois même de dérivés de pétrole. Ils n’ont donc aucune valeur nutritionnelle.