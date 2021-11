Le collagène, cet allié anti-âge qui peut être produit grâce… au bouillon de poulet

Cette molécule n’est pourtant pas neuve, et elle peut aussi se retrouver directement dans l’assiette pour paraître plus jeune plus longtemps.

La vitamine C est indispensable pour servir à la production du collagène naturel. Sans elle, pas de collagène et donc un vieillissement accéléré.

Il faut même atteindre la consommation journalière de 110 mg de vitamines C. Or, 16% de la population belge manque déjà de cet apport nutritif. Le cassis, 181mg de vitamines C pour 100g, le persil (à consommer plutôt frais) et le poivron 121mg/100 g, sont des aliments dont la teneur en vitamines C permet un apport considérable en collagène. D’autres produits suivent plus loin comme 80mg pour le kiwi et 50 mg pour l’orange.