Le Cluttercore, une tendance déco qui vous fera lâcher prise

Alors que le premier confinement a comme donné des envies de tris et de rangement pour beaucoup , le second est venu faire la guerre aux intérieurs impeccablement rangés, voire aseptisés afin de montrer qu’il est tout à fait possible de bien vivre avec plantes, cadres, tapis, bibelots et livres à foison. Mais au fait, ça ressemble à quoi une déco "cluttercore"? Deux exemples en images.

Un prolongement de notre identité

Attention toutefois à ne pas sombrer dans les extrêmes, prévient la chroniqueuse. Mais à la question "vaut-il mieux être minimaliste ou maximaliste ?", il n’y a pas réponse exacte. L’important est de se réapproprier son espace et de créer un chez soi qui nous ressemble. Le Cluttercore nous encourage également à rechercher des objets jugés inutiles, mais qui nous font du bien et qui nous rappellent de nombreux souvenirs. "Cela peut alléger l’esprit et si on est bordélique, on peut très bien l’assumer", prévient Véronique Wese.

Dans ce désordre organisé, il est intéressant de mélanger les styles (romantique, rétro, moderne, etc.), les ambiances et les couleurs. Là est tout l’intérêt. Il reste par contre essentiel de se tenir à une certaine discipline et d’avoir un bon plumeau !