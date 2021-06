Le cinéma italien : histoire et films à visionner de ce précurseur de nombreux genres du 7e art

Depuis le 26 mai et jusqu’au 9 juin, c’est la Semaine italienne sur tous les médias de la RTBF . Celle-ci commémore l’immigration italienne dans le plat pays, lancée il y a 75 ans par les Accords charbon entre la Belgique et l’Italie.

Nicolas Buytaers retrace l’histoire du cinéma italien et vous sélectionne ses trois films préférés du genre à regarder d’urgence, à l’occasion de la Semaine italienne sur la RTBF.

Ce cinéma démarre dans la foulée de l’invention du cinématographe des Frères Lumière en 1895. En 1896, les deux ingénieurs français "imposent leur machine en Italie". Dans la Botte, le futur réalisateur Vittorio Calcina est séduit par cet objet encore peu répandu et se l’approprie pour réaliser le tout premier film de cinéma italien.

Le cinéma italien a cette particularité de rires et de larmes intenses jusqu’à l’exagération par rapport aux films d’autres nations. Cette caractéristique remonte à la Commedia dell’Arte du 16e siècle selon Nicolas Buytaers . C’est d’ailleurs ce caractère excessif qui plaît au public.

Précurseur dans la diffusion, le cinéma italien est l’également dans les genres cinématographiques rapporte Nicolas Buytaers : ils inventent le futurisme à la fin de la Première Guerre mondiale et le néoréalisme, "un cinéma où on montre la vie telle qu’elle est, une fiction sans artifice", à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce nouveau genre apparaît en 1948 avec Le voleur de bicyclette de Vittorio De Sica. Ce film évoque l’histoire d’un père de famille à qui on vole son vélo, véritable outil de travail pour nourrir sa famille dans une Italie en pleine crise économique de l’après-guerre.

Le cinéma d’auteur est également en plein essor dès les années 50 et 60 dans la Botte, avec Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni et Federico Fellini, réalisateur de la célèbre La Dolce Vita, Palme d’Or en 1960. Personne n’a oublié la scène mythique dans la Fontaine de Trévi avec Anita Ekberg et Marcello Mastroianni qui incarne l’élégance italienne.