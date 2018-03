Le ciel pourrait nous tomber sur la tête...

Le ciel pourrait bien nous tomber sur la tête ces prochains jours enfin des débris du ciel... plus précisément ceux de la station spatiale chinoise Tiangong 1.

Cette station a été lancée en 2011... Elle ressemble à un cylindre de 10 mètres de long sur 3 de large et a abrité 3 taïkonautes qui ont profité de leur présence pour mener plusieurs expériences. Mais ce n'est pas tout, elle a aussi servi de station de surveillance des océans et des forêts lors des inondations.

Jusqu’à la fin de l'année 2015, la station a régulièrement allumé ses moteurs pour se maintenir à environ 350 kilomètres au-dessus de nos têtes. A titre de comparaison, la station spatiale internationale est à 400 km au-dessus de nos têtes.

Aujourdh'ui, la situation est autre... les chinois ont perdu son contrôle. Le palais céleste, c’est son surnom, erre dans l’espace et personne ne peut prévoir sa trajectoire. Tiangong est un morceau de 8 tonnes et demi. Elle devrait faire son entrée dans l’atmosphère entre le 29 mars et le 3 avril.

Une partie va quand même brûler dès son entrée dans l’atmosphère mais d’autres morceaux vont sans doute atteindre la terre entre 10 et 20% de la structure sans doute les moteurs, son réservoirs, etc... En effet, certains métaux, comme le titane ou l'acier inoxydable, ne vont pas fondre en traversant l'atmosphère.

Au final, des morceaux pesant 30 à 50 kilos pourraient arriver sur terre mais on ne sait pas quand ni où car tout dépend des frottements avec l’atmosphère. Les agences spatiales sont en plein calculs...