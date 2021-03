Le chihuahua dans tous ses états : d'où vient cette race de chien extrêmement populaire chez nous ?

"De par sa petite taille, c’est un chien qu’on peut emmener partout, qui prend peu de place dans la maison et qui demande moins de budget. C’est un chien qui est donc plus facile à gérer au quotidien ", constate Bénédicte Flament .

Dans le trio de tête des races de chien les plus détenues en Belgique , le chihuahua connaît une notoriété inversement proportionnelle à sa petite taille. Dans Le 6-8, Bénédicte Flament vous en dit plus sur cette race particulière.

"Et si ce chien est si petit, c’est parce que quelque part, la nature a bien fait les choses, parce que dans ces contrées, les terres sont très excavées. Ça lui permettait de se faufiler facilement et de traquer les petits rongeurs nuisibles pour les récoltes de l’époque", enchaîne-t-elle.

Tout droit venu du Mexique , dans le plus vaste état du pays partageant le même nom, le chihuahua est paradoxalement la plus petite race de chien que l’on connaisse au monde . A l’âge adulte, l’animal ne pèse d’ailleurs qu’ entre 1 et 2 kilos .

En cynologie, les races de chiens vont être définies selon ce que l’on appelle un standard de race, soit des caractéristiques qui donnent le "look" de cette dernière. Ces standards sont définis et réglementés par la FCI, la Fédération cynologique internationale, mondialement reconnue et basée en Belgique.

"L’organisme va aussi faire "évoluer" les races de chien. Le Dobermann, par exemple, était une race manipulée quelque part. On coupait les oreilles et la queue des chiots à la naissance pour leur donner cette esthétique. On ne peut plus faire ça aujourd’hui, c’est un peu de la chirurgie esthétique en médecine vétérinaire", rapporte Bénédicte.

Le standard de race du chihuahua se caractérise essentiellement par une petite tête ronde en forme de pomme, des oreilles pointues et des yeux globuleux. Comme tous les chiens, le chihuahua garde malgré tout son instinct naturel de vie en meute, il sera donc nécessaire dès son arrivée dans la cellule familiale de lui inculquer une éducation assez rigoureuse, "car c’est un petit chien qui a du caractère".

Ce n’est pas parce qu’il n’est pas massif et imposant qu’il ne peut pas jouer son rôle de chien de garde. C’est un chien qui aboie énormément

On retrouve également deux variétés de pelages différents au sein de la race : court ou long, avec une panoplie de couleurs reconnues. Les robes les plus répandues et les plus appréciées étant les robes fauves ou marrons, chocolat, voire noires.

"Pour les personnes habitant dans un environnement urbain, c’est l’idéal. Il faudra le sortir évidemment, mais aussi le ménager dans les activités qu’on fait avec lui de par sa petite taille. En termes de budget, c’est aussi intéressant sauf peut-être au moment de l’achat où ça peut monter très vite", reconnaît la chroniqueuse, qui conclut donc en soulignant les avantages qui font la notoriété de cette race.