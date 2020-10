Le Chat est parmi nous, Philippe Geluck l'est bel et bien aussi !

"Le Chat est parmi nous" , et de la plus belle façon qui soit : c’est un des meilleurs albums, un des meilleurs "Geluck" comme le souligne David Barbet. Et ça vient du coeur !

Le chat est parmi nous

LE CHAT EST PARMI NOUS - PHILIPPE GELUCK - © LE 6/8

Que retrouve-t-on dans ce nouveau chat ?

"Il semble plaire, j’ai fait la promo la semaine passée à Paris et tout le monde me disait que l’album les avoir fait rire, c’est mon but premier, c’est mon souhait, c’est mon désir.

C’est un album dans lequel il y a deux dessins qui font référence à la tragédie 2020 mais je n’avais pas envie de faire un album masque, confinement, Covid, …

Je veux que le chat reste intemporel et s’intéresse à tous les sujets.

Pourrait-on revoir Philippe Geluck comme animateur télé ?

"Eh bien non, c’est inenvisageable. J’ai fait ça passionnément pendant des années d’abord en Belgique avec Lollipop, L’esprit de famille, et mes participations au Jeu des dictionnaires, La semaine infernale,… Et puis en France aux côtés de Drucker et Ruquier mais, j’ai fait ça pendant de (trop) nombreuses années, je suis passé d’animateur à chroniqueur ce qui me convenait bien. Mais, on ne rajeunit pas et j’ai encore tellement de choses à faire du côté artistique : je veux peindre, je veux sculpter, j’ai le Musée du Chat à Bruxelles à préparer, donc ce n’est pas l’envie qui me manque, c’est le temps !

Les propositions reçues côté TV ?

"Je peux pas vous dire"… silence – "Il y a des témoignages, des séries d’enquête, la série du chat en animation, Drucker qui m’a souvent demandé de revenir à ses côtés, mais… pas le temps, pas le temps !".

Le papa du chat est bien affairé et aux prises avec de nombreux talents à exprimer. Cet art, il nous en fait cadeau avec ce nouvel album qui est une véritable pépite, à découvrir absolument.

