Le sommeil de nos chiens et chats 1/2

Petit focus véto sur le sommeil de nos animaux de compagnie ce matin avec des habitudes qui sont bien différentes selon que l'on soit chien ou chat. Ce dernier a d'ailleurs la médaille à plus d'un titre en matière de sommeil. Bénédicte Flament nous plonge dans cet univers tout douillet et apaisant pour en savoir plus encore sur nos adorables boules de poils.

Le roi du sommeil, c’est le chat ! Le chat est le roi du sommeil ! - © Malgorzata Vieweger / EyeEm - Getty Images/EyeEm Le chat est le roi du sommeil ! - © Carol Yepes - Getty Images Le chat est le roi du sommeil ! - © Bernine - Getty Images Sans aucun doute, le chat à la palme d’or en la matière puisque sur un cycle de 24h, il dort entre 16 à 18h ! Un chat de salon dit d’intérieur pourra pousser le vice jusqu’à 20h même. Ça laisse rêveur non ? Le chien quant à lui dort entre 10 à 12h toujours selon un cycle de 24h. Le chat est-il le plus paresseux des paresseux ? Et bien oui car même le nommé "paresseux" ne dort que 14h par jour. Et donc votre félin est vraiment le champion toutes catégories. Il y a sommeil et sommeil… Le chat est crépusculaire, il a une activité principalement nocturne même s’il s'adapte à nos rythmes de vie et inverse quelque peu la tendance du fait. Ses phases de sommeil sont courtes, il fait beaucoup de siestes pendant la journée : de l’ordre de 40 à 45 minutes et donc s’offre environ 20 siestes par jour ! Le chien quant à lui se la joue tout autrement. Il va se payer une grande tranche de sommeil la nuit, il dort de 7 à 8 heures et s’offre deux grandes siestes en journée. Les chiots et les chatons battent les records Pour eux c’est 90% de leur temps qui est consacré au sommeil et ils en ont réellement besoin, c’est vital. Une nécessité pour leur croissance, ils développent leur cerveau et les connexions durant ce repos.

Le cycle du sommeil Le chat est le roi du sommeil ! - © Carol Yepes - Getty Images Tout comme nous, ils enchaînent le sommeil léger, profond et paradoxal. Ce dernier étant celui où tous les rêves sont permis ! Il s’y passe énormément de choses durant cette dernière phase ce qui prête souvent à rire en les voyant s’agiter, gémir, pourchasser,… Mais de quoi peuvent-ils bien rêver ? On pense qu’ils rêvent de leur activité principale : de la chasse. Ils rêvent ainsi d’une énoooorme souris certainement, du fait qu’ils courent après une proie,… Et côté rêves érotiques oui ? non ? Ah ça on ne sait pas. Durant leur sommeil, ils gardent toujours un état de vigilance. Le chien est formaté en tant que gardien et sait rester en alerte. Le chat le fera quant à lui pour une raison plus personnelle : Lui ! Le coin sommeil de rêve… Pour le chien, il est important d’aménager un panier avec un coin relevé, il s’y sentira comme dans sa bulle protectrice. Privilégiez un endroit calme et hors courant d’air. Pour le chat, choisissez les coins en hauteur, il adore ça. Et surtout multiplier ces zones de repos, monsieur adore varier les plaisirs ?