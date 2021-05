"Le Chœur des femmes" : une BD sensible levant le voile sur les violences gynécologiques

Vous souvenez peut-être du roman " La maladie de Sachs ". Véritable best-seller il y a de ça plus de vingt ans (1998), ce livre retraçait l’histoire d’un médecin de campagne, de son quotidien et de ses patients. Son auteur, Martin Winckler , lui-même médecin, développe depuis sa marque de fabrique, consistant à dénoncer les dérives d’une certaine médecine, peu à l’écoute de ses patients.

"C’est une BD avec un message qui dénonce quelque chose de très important . On assiste véritablement à plaidoyer pour une médecine davantage à l’écoute du corps des femmes", estime le chroniqueur.

C’est une magnifique histoire de transmission et une superbe galerie de portraits de femmes

Médecin atypique et très à l’écoute de ses patientes, Franz Karma tentera le tout pour le tout pour faire voir la médecine autrement à l’étudiante.

Une adaptation visiblement très réussie où l’auteure, engagée et militante pour les droits des femmes, parvient à s’approprier l’histoire en ajoutant une touche de délicatesse dans ses dessins. "Et puis, elle parvient à donner vie à ces personnages dont on vit les combats intérieurs tout au long de la BD", ajoute-t-il.

Par ailleurs, les auteurs ont quelque part prolongé l’expérience puisqu’un guide illustré sur la santé intime est disponible conjointement et gratuitement dans toutes les librairies ou sur le site des éditions du Lombard. "Une BD qui peut aussi tout à fait plaire aux hommes. Je dirais que c’est destiné aux adultes ou aux ados à partir de 16 ans. Le propos va davantage parler aux gens qui ont plus de vécu", conclut Mathieu.