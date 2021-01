Le caleçon mis à l’honneur en 1971 dans ce défilé de sous-vêtements pour hommes

A l’occasion de l’étonnante journée mondiale sans pantalon, Hugues Hamelynck nous propose un retour en 1971 dans l’émission ertébéenne "Féminin-Présent" où le caleçon est mis à l’honneur.

"C’est la fête du slip à la RTBF en 1971", commente Hugues Hamelynck dans la séquence Sonuma du jour. Le magazine "Féminin-Présent" y consacre effectivement un sujet mettant en valeur les sous-vêtements pour hommes de l’époque. Il y en a pour tous les goûts, "toutes les formes et toutes les couleurs", précise le chroniqueur.

Le règne du caleçon

Le mot d’ordre de cette séquence surprenante ? Originalité et séduction. "Voilà que ce modeste vêtement, naguère objet de plaisanteries narquoises et d’épaisses gauloiseries, s’élève au rang de véritable ornement", commente le présentateur du reportage qui se voudrait comme mystérieux, voire un brin trop sérieux. Voici donc que le le caleçon "fait son entrée dans les alcôves au même titre que le babydoll et le dessous de dentelle", continue-t-il.

Dans tous les cas, les années 70 semblent offrir aux hommes l’occasion de se lancer à leur tour "sur les chemins de la liberté, celle de vivre déshabillé sans devoir choisir entre être pioupiesque ou tout nu", finit par conclure la voix off.

Sara de Paduwa, rejointe par Delphine Simon, ne s’est ensuite pas empêchée de commenter l’affaire :"On est un peu partagé, parce qu’il y avait quand même des modèles très moches, serré collé, mais c’est d’époque, on va dire."

Alors que la journée mondiale sans pantalon ne brille certainement pas pour son intérêt, voilà tout de même plus de 13 ans qu’elle a été initiée. L’idée originelle étant de profiter de la liberté qui est associée au fait de ne pas porter de pantalon, de briser un tabou social ou encore de s’amuser de la réaction des gens qui ne connaissent pas encore cet événement. Bart De Wever était d’ailleurs comme un peu en avance…

