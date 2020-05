Le Belge est mauvais élève pour la médicalisation de ses animaux de compagnie, petite piqûre de rappel !

Le Belge n’est visiblement pas bon élève quant au suivi des soins de son animal de compagnie. La crise sanitaire et le confinement n’ont pas donné non plus la bonne circonstance pour se rendre chez son vétérinaire mais l’heure est au bilan de santé pour votre animal. Bénédicte Flament épingle pour nous tous les bons conseils à suivre pour que nos chiens et nos chats rayonnent de santé et pour anticiper au mieux notre visite chez le vétérinaire.

On poursuit les démarches comme durant le confinement avec toujours les mêmes mesures, on prend rendez-vous, on porte un masque lors de la visite, on respecte la distanciation.

Ces symptômes facilement détectables qui donnent l’alerte

La visite chez le vétérinaire, ça se prépare ! L’observation de votre animal et de ses comportements au quotidien est précieuse et peut déjà rapidement vous alerter en cas de problèmes, de petits soucis. La prévention est la meilleure démarche à adopter.

On prépare ainsi la visite chez le vétérinaire grâce à ces signes qui nous alertent sur l’état de santé de notre animal.

Les symptômes plus ou moins facilement détectables :

- la quantité d’eau que boit notre animal. S’il boit plus que d’ordinaire, s’il urine plus, cela peut être un dérèglement des hormones, cela peut être des signes de diabète,… C’est important d’y être très attentif.

- Si on constate une baisse d’appétit. Cela peut être dû à un corps étranger dans la bouche ou un trouble du métabolisme (reins, diabète, foie, etc.)

- si on voit une excroissance sur la peau de l’animal, il faut réagir rapidement. Plus on agit tôt plus on peut soigner efficacement

- on voit si les comportements de l’animal restent normaux ? Est-ce que le chien grogne quand je le manipule, a t il une gêne quelque part ? Son comportement change-t-il ?

- on voit sa peau, si le poil est terne, cassant, s’il se gratte plus que d’ordinaire, ça peut être un trouble dermatologique

- si on remarque des vomissements et/ou des diarrhées (troubles digestifs)

Habituer son chat, son chien à être manipulé est une bonne façon de se préparer à la visite chez le vétérinaire, pour que celle-ci se passe au mieux.

On manipule régulièrement son animal et ce dès son plus jeune âge, on veille quotidiennement sur son état général, on le palpe, on vérifie sa bouche, ses dents, ses gencives,… Ses oreilles, ses griffes,… Tout, on passe tout en revue et on manipule soigneusement mais régulièrement notre chien – notre chat.

Aussi, se rendre au moins deux fois par an chez son vétérinaire est un minimum pour veiller à son état de santé général.

On évite l’auto-médication sans conseils avisés du professionnel de la santé.