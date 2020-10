Le barrage de Nisramont : une des plus belles randonnées de Wallonie

L’idée d’un barrage date de 1870 mais ce n’est qu’en 1958 que le projet sera finalisé. Il est ainsi contemporain de l’expo universelle ou de l’Atomium ! C’est essentiellement une réserve d’eau pour toutes les vallées avoisinantes. C’est un site on ne peut plus merveilleux ! Une véritable perle de la nature où il fait bon s’évader.

Une balade d’exception au coeur des Ardennes

LE HEROU - © Le Herou | Ardennes | Droneshots | DJI Mavic Mini LE HEROU - © Le Herou | Ardennes | Droneshots | DJI Mavic Mini LE HEROU - © Le Herou | Ardennes | Droneshots | DJI Mavic Mini

La promenade longe le lac de Nisramont, point d’affluence entre l’Ourthe occidentale et orientale. Au départ du barrage, on y trouve la signalétique du parcours qui fait 14 kms. Longeant les flancs de l’Ourthe, le chemin offre de nombreux points de vue sur une nature quasi sauvage. Ce sont des petits sentiers escarpés qui s’offrent à vous. Cela s’adresse du fait aux sportifs légers ou avertis qui y trouveront leur immense bonheur. Une balade qui exige donc en plus des bonnes chaussures de marche, de l’agilité, de l’assurance et une bonne dose de prudence.

Au fil de cette balade, vous découvrirez Le rocher du Hérou dans le méandre de l’Ourthe. Il est de nature quartzo-schisteuse et, par sa posture, il arrête le flux de l’eau. Ce site du rocher du Hérou est inscrit dans la liste du Patrimoine exceptionnel de Wallonie, c’est dire son caractère exceptionnel.

Le barrage est un endroit bucolique, remarquable, fabuleux, à découvrir. C’est l’une des plus belles balades des Ardennes, une vraie merveille. Ce lieu offre un dépaysement total, au coeur de notre Belgique que l’on redécouvre plus que jamais. Notre pays regorge véritablement d’incroyables trésors et c’en est un de renom.