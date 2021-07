Le 6/8 vous offre un voyage à la Côte d’Opale pour découvrir Nausicaá

Ce lundi, Le 6/8 vous offre un séjour sur la Côte d’Opale pour découvrir Nausicaá, plus grand aquarium d’Europe, avec hébergement à l’Hôtel Opal’Inn, sur la plage de Boulogne-sur-Mer !

A gagner :

2 nuits pour 2 personnes à l’hôtel Opal’Inn, 3 étoiles, installé à 3 minutes à pied de Nausicaá, sur la plage de Boulogne-sur-Mer, petits déjeuners inclus + les entrées à Nausicaá.

Nausicaá, c’est le plus grand aquarium d’Europe, installé sur la plage de Boulogne-sur-Mer. En 2021, il fête ses 30 ans! Le site a été inauguré le 18 mai 1991 et, rapidement, les petits Belges y sont venus en voyage scolaire ou en famille. Depuis lors, le public belge reste fidèle. En 2019 encore, nous étions plus de 100.000 à franchir la frontière pour visiter Nausicaá.

Il faut dire que c’est tout près (1h de route de nos frontières) et qu’on peut profiter de l’escapade pour découvrir d’autres sites majeurs de la Côte d’Opale: les Caps Blanc Nez et Gris Nez, les forts et bunkers de la 2e Guerre mondiale, les ports et stations balnéaires de charme comme Wissant et Le Touquet.