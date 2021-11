Le 6/8 vous offre un séjour en famille à la montagne, aux Menuires

Ce mercredi 1 décembre, on vous emmène skier aux Menuires, au cœur des 3 Vallées, le plus grand domaine skiable du monde! Un séjour d’une semaine pour 4 personnes sera à gagner et on vous donnera les bons plans pour profiter au mieux de la station et de ses paysages enneigés !

4 images © DavidAndré

► Pour jouer, suivez Le 6-8 ce mardi 30 novembre sur La Une, et soyez attentifs à la question qui vous sera posée. Vous remporterez peut-être un séjour d’une semaine aux Menuires pour 4 personnes, dont vous pourrez profiter cet hiver, avec hébergement en appartement tout équipé et les forfaits remontées mécaniques 6 jours pour le domaine skiable des 3 Vallées.

La station des Menuires

Située en Savoie, elle est installée au cœur du plus grand domaine skiable du monde, les 3 Vallées: 600 km de pistes et 85% du domaine qui se trouve à plus de 1800 mètres d’altitude (bel enneigement), ce qui permet de skier avec des vues magiques sur certains des plus beaux sommets des Alpes. Station 100% skis aux pieds (pas besoin de se déchausser pour aller de son hébergement aux remontées mécaniques; tout est fait pour pouvoir se déplacer à skis dans la station, ainsi qu’avec les navettes). Du ski pour les enfants et les débutants: On peut apprendre le ski en douceur avec de nombreux moniteurs et sur des pistes pour tous les niveaux, notamment les pistes labellisées "Easy Rider", qui garantissent des descentes douces et bien larges, sans dévers, accessibles même aux débutants, et même en altitude. Aux Menuires, les plus beaux panoramas ne sont donc pas uniquement réservés aux bons skieurs. Les enfants pourront aussi s’amuser au Friendly Natural Park, une zone ludique pour les petits avec slalom parallèle, des virages relevés, des bosses, des tunnels et des jeux imaginés autour de la faune et de la flore des montagnes.

4 images © Centre_Sportif-Alpcat_Media © Tous droits réservés © Tous droits réservés

Et parce qu'il n'y a pas que le ski, Les Menuires offrent de nombreuses autres activités: balade en raquettes et en traîneaux à chiens, soirées trappeurs, pistes de luge, visites de ferme, construction d'igloo, vtt sur neige, fun park, Maison de l'abeille noire, spectacles et animations, parapente etc. On peut aussi se détendre dans 2 centres aqualudique et sportif, offrant des programmes de remise en forme, piscine, hammam, sauna…

Dans son village historique, la commune possède son restaurant trois étoiles au Michelin (rien que ça!), La Bouitte, tenu par les Meilleur, nom de famille de René et Maxime père et fils. Leur cuisine s’inspire des produits de la montagne: le père part chaque matin récolter lui-même ses herbes et baies dans la nature. La station des Menuires fait partie des stations de ski françaises construites dans le cadre du Plan Neige des années 60-70 (on voulait construire des stations ultra-modernes et performantes pour attirer les visiteurs étrangers et redynamiser les vallées). Elle est aujourd’hui considérée comme un modèle d’architecture moderniste, avec des bâtiments emblématiques des années 70 et des constructions plus récentes (chalets d’inspiration savoyarde, résidences de standing…), ce qui donne un ensemble assez éclectique et original. Parmi les constructions les plus remarquables, il y a le "Brelin", un immeuble-paquebot immense (on dirait un paquebot échoué dans la neige), avec 563 studios et appartements + 1 résidence hôtelière, qui a été classé "Patrimoine du XXe siècle". N'hésitez pas à consulter les sites de nos partenaires pour trouver des infos.