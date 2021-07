Le 6/8 vous offre un séjour dépaysement & bien-être à Mondorf Domaine Thermal

On profite de l’été pour se faire du bien ! A 40 minutes de route de nos frontières, Mondorf Domaine Thermal est une destination de dépaysement et de bien-être, au cœur de la Moselle luxembourgeoise ! Ce mardi 13 juillet, dans Le 6/8 sur La Une, on vous offre un séjour de 2 nuits en Suite, avec petits déjeuners "gourmets", massage et accès aux installations thermales et de fitness !