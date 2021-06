Le 6/8 vous offre un city-trip foot en Espagne ! Tentez votre chance

A l'occasion des championnats d'Europe de football; on vous offre un citytrip ‘foot’ en Espagne avec La Liga, valable jusqu’à fin 2022 ! En collaboration avec @LaLiga et @spain.info.be ! A vous la découverte des stades, équipes et joueurs de légende, et de toutes les curiosités touristiques dans les plus belles villes du pays! Rendez-vous ce mercredi 23 juin dans Le 6/8 pour tenter votre chance !

Le "tourisme foot", c’est quoi? Et pourquoi en faire Espagne?

Le principe du tourisme foot, les fans de foot le connaissent, mais il peut être sympa pour tout le monde: on part en citytrip pour voir un match et se plonger dans l’ambiance d’un stade et/ou on visite les coulisses des stades de foot, les musées du foot… et bien sûr on en profite pour découvrir la ville. Même si on ne s’y connaît pas très bien en foot, assister à un match, c’est s’offrir une expérience de vie locale et, pour cela, l’Espagne est une destination de choix, car le foot y a une place importante dans la vie quotidienne. Les équipes de foot espagnoles de première division sont parmi les plus célèbres du monde (Real Madrid, Atletico de Madrid, FC Barcelone, FC Séville, Athletic Bilbao, FC Valence…), et elles sont fédérées par LaLiga, reconnue comme l’une des meilleures ligues nationales de football professionnel de la planète, suivie par 120 millions de followers sur les réseaux sociaux dont 65 millions rien que sur Facebook! Ces chiffres donnent une idée de l’engouement pour les équipes d’élite espagnoles, en Espagne comme à l’étranger.

Les joueurs de Liga sont bien représentés dans l’Euro cette année

On trouve des joueurs de la Liga dans tous les groupes, et bien sûr chez nos Diables Rouges, avec nos joueurs belges engagés dans les équipes madrilènes: Thibaut Courtois et Eden Hazard au Real Madrid + Yannick Carrasco à l’Atletico de Madrid.

La visite des stades espagnols de légende…

En dehors de jours de matches, les stades des grandes équipes espagnoles se visitent; ils ont bien souvent leur musée, leur boutique… Et ils comptent parmi les visites touristiques incontournables des villes où ils se situent. Le Camp Nou, à Barcelone, avec ses 99.354 places, est le plus grand stade d’Europe ! C’est le stade du FC Barcelone, où joue Messi, considéré comme l’un des meilleurs footballeurs de l’Histoire et élu meilleur joueur de la décennie! Plusieurs visites et expériences sont proposées au Camp Nou, notamment une visite en compagnie d’un journaliste sportif (qui nous sert de guide) et qui nous emmène sur la pelouse, dans les tribunes, la salle de presse, les vestiaires des joueurs, la loge présidentielle.

