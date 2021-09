Le 6/8 vous offre un break sous le soleil de la Costa Daurada

Entre mer et montagnes, culture, gastronomie et divertissements, il y a plein de choses à vivre au bord des plages espagnoles de la Costa Daurada. Ce jeudi dans Le 6/8; on vous offre un break bien mérité entre Salou, Cambrils, Vila-Seca La Pineda et Port Aventura, avec vols et hébergement pour 2 personnes !

La Costa Daurada démarre au Sud de Barcelone et étend son littoral sur 216 km, en bord de Méditerranée. On y trouve des villages balnéaires pour toutes les envies ( Salou pour le fun, Cambrils pour la gastronomie, Vila-Seca La Pineda pour le calme et le bien-être…). Ces stations se trouvent toutes à 2 pas de Port Aventura World , l’un des plus grands et des meilleurs parcs d’attractions d’Europe.

La "Côte Dorée" a ainsi été surnommée pour le sable doré de ses plages et criques et pour le soleil qui y brille toute l’année, et illumine même les hivers, où les températures sont plus douces (environ 12 degrés au plus froid de l’année).

Salou:

Une eau cristalline, dont on profite sur pas moins de 9 plages et criques aux décors très différents: grandes plages aménagées le long de la promenade Miramar avec ses restos, bars et boutiques ou de petites plages et criques tranquilles, avec vue sur la pinède ou le Cap Salou avec son phare.

A faire absolument: la balade de 6,5 km qui relie ces 9 plages et criques par le Sentier Douanier, qui était autrefois arpenté jour et nuit par les douaniers pour surveiller pêcheurs et contrebandiers. Une partie du chemin est naturelle, l’autre est aménagée avec des passerelles surplombant la mer. Par ce sentier, on a accès à des lieux sauvages inaccessibles autrement et, au Cap Salou, on peut observer une multitude d’espèces d’oiseaux.

Une quarantaine de sports nautiques (kayak, plongée sous-marine, flyboard, stand up paddle, kite surf…) à tester au Nautic Parc, le plus grand domaine nautique de Catalogne.

Cambrils:

C’est la Capitale gastronomique de la Costa Daurada; un statut que Cambrils doit à ses traditions et à son histoire, ainsi qu’à la qualité de son offre gastronomique actuelle.

Tradition et histoire gourmande: Cambrils est resté un village de marins-pêcheurs (on peut d’ailleurs partir pêcher en leur compagnie) et, dans la campagne alentours, on cultive depuis toujours, notamment des olives, qui donnent une huile d’olive réputée. Cambrils propose plusieurs des festivals gastronomiques, et le prochain (qui aura lieu du 29 octobre au 7 novembre) sera consacré à l’Huile d’Olive Extra Vierge de la région.

Offre gastronomique actuelle: 2 restaurants étoilés Michelin sont situés à Cambrils + près de 200 restaurants qui font, pour la plupart, la part belle aux produits de la mer, avec de jeunes Chefs talentueux qui innovent et réinventent la cuisine traditionnelle méditerranéenne.

Vila-seca La Pineda:

Ici, on profite de la mer au calme, sur la longue plage de La Pineda (3 km de sable doré), en découvrant également un joli petit centre historique, des parcs et espaces verts, ainsi que 3 superbes centres de spa et de bien-être (attachés à des hôtels) avec vue sur mer.

On peut aussi visiter ici 2 caves qui produisent le vin d’appellation d’origine contrôlée Tarragona; l’un des 6 vins AOC produits dans la province et ses montagnes: Montsant, Penedes, Priorat… (des noms qui vous parleront, si vous aimez le vin).

Port Aventura World:

Destination dans la destination, Port Aventura World est l’un des plus grands et des meilleurs parcs d’attractions d’Europe.

Il regroupe en réalité 3 parcs à thème différents + 6 hôtels thématiques (dont un 5 étoiles) et des dizaines de restaurants, 3 terrains de golf et un Beach Club avec accès direct à la mer.

Les 3 parcs sont:

Port Aventura Park, avec des attractions à travers 6 "mondes": la Chine impériale, le Far West, la Polynésie, le Mexique maya…

Caribe Aquatique Park: un parc aquatique de 50.000 m2 aux décors des Caraïbes.

Ferrari Land: parc d’attraction dédié à l’univers de la célèbre marque italienne.

Port Aventura World est en train de préparer d’incroyables décors et festivités pour Halloween!