Le 18 juin, une date marquante de l'Histoire... qui peut se lier de loin au sport

Le lien étrange en la bataille de Waterloo et le sport

Gilles Goetghebuer, le chroniqueur sports du 6-8 revient sur le 18 juin 1815 et le 18 juin 1940, deux dates marquantes de l'Histoire mais qui conservent un lien avec le sport. Ce 18 juin 2020, on commémore les 205 ans de la Bataille de Waterloo mais aussi les 80 ans du fameux Appel du 18 juin du Général Charles De Gaulle. Ces deux grandes figues de l'histoire de France n'auraient pas été de grands sportifs selon Gilles Goetghebuer. Napoléon était notamment appelé en Angleterre 'Little Boney', les 'petits os', pour se moquer de sa petite taille, 1 mètre 68. "Pourtant, ils influencèrent le développement du sport, chacun à sa manière" assure le chroniqueur.

De l'usage militaire du boulet de canon Le soir du 18 juin 1815, c'est la défaite de Waterloo pour Napoléon face à "l'Armée des Alliés", une coalition britannique, prussienne, allemande et néerlandaise menée par le duc de Wellington et le maréchal Blücher. Elle marque la fin de l'Empire et Napoléon Bonaparte meurt en exil six ans plus tard, sur l'île de Sainte-Hélène en Atlantique sud. Cette bataille est fortement étudiée par les historiens. Parmi les raisons de la défaite de l'armée napoléonienne, on compte la météo qui "a joué un grand rôle dans la défaite de Napoléon. Il avait beaucoup plu la veille de la bataille et le terrain était gorgé d'eau. C'est très préjudiciable aux armées napoléoniennes car elles étaient les meilleures du monde au niveau de l'artillerie" déclare Gilles Goetghebuer. L'artillerie de l'époque n'utilisait pas encore des obus mais envoyait des boulets de canon sur les lignes ennemies. "Ceux-ci n'explosaient pas mais ils roulaient sur le sol et traversaient les lignes ennemies en arrachant au passage des jambes, des têtes, des bras" détaille-t-il. Cette technique était généralement efficace, sauf en cas de pluie : "Le sol était tout trempé et le boulet s'arrêtait net". Une fois le combat terminé et les armées en retraite, les dizaines de milliers de morts et de blessés voient arriver des civils venus piller tout ce qui possédait un peu de valeur, y compris les boulets de canon qui jonchaient le sol.

À son utilisation sportive A Day With Jiu Jitsu Master Ricardo Ferreira Amidst the Coronavirus (COVID - 19) Pandemic - © Buda Mendes - Getty Images Le 18 juin, une date marquante de l'Histoire... qui peut se lier de loin au sport - © BNF Des marchands de marchandises lourdes comme les graines ou les pommes de terre s'en sont servis comme une unité de mesure. Ces boulets sont tous calibrés de la même manière. Ils font le même poids. Celui-ci restant difficile à utiliser "on l'a doté d'une hanse pour le déplacer plus facilement". Ce boulet muni d'une poignée a par la suite, servi "à se muscler, à faire des démonstrations dans les attractions foraines. On faisait des exercices avec des boulets pour montrer sa force". "C'est devenu un instrument de gymnastique qu'on appelle aujourd'hui les kettlebells, qu'on utilise beaucoup dans les salles de crossfit" révèle Gilles Goetghebuer. "L'intérêt des kettlebells, c'est que cela muscle tout le corps" précise le chroniqueur. "Un engin conçu pour semer la mort a finalement eu comme destin de devenir un instrument de gymnastique" résume-t-il.

L'Appel du 18 juin Le 18 juin, une date marquante de l'Histoire... qui peut se lier de loin au sport - © Hulton Archive - Getty Images Charles De Gaulle aussi, dans son Appel du 18 juin, a exercé une certaine influence dans le sport. Dans ce discours prononcé à la BBC depuis Londres, De Gaulle s'oppose à la décision de Philippe Pétain qui "vient de signer un armistice avec les Allemands". Par cet acte, Pétain reconnaît la fin de la guerre. Or, De Gaulle veut continuer la lutte même si la France capitule. Il fuit son pays et arrive en Angleterre le 15 juin et il fait ce fameux discours. "C'est une sorte d'exhortation aux Français pour ne pas abandonner la lutte et continuer à se battre contre l'occupant allemand" décrit Gilles Goetghebuer. "Ce discours passe relativement inaperçu mais le texte est publié le lendemain dans les journaux et puis après il a eu cette portée incroyable, c'est vraiment l'acte fondateur de la Résistance" estime le chroniqueur. Martial Van Schelle et Jan Guilini, deux resistants belges - Le 6-8 (117/255) - 18/06/2020 Martial Van Schelle et Jan Guilini, deux resistants belges

Deux nageurs professionnels belges résistants Le 18 juin, une date marquante de l'Histoire... qui peut se lier de loin au sport - © BNF Les résistants à l'occupant ne se sont pas mobilisés qu'en France. En Belgique aussi la résistance s'opère pendant la Seconde Guerre mondiale, même si celle-ci a été moins glorifiée au sortir de la guerre qu'outre-Quiévrain. Parmi les résistants belges, on trouve notamment deux nageurs : le bruxellois Martial Van Schelle et le flamand Jan Guilini. Rivaux dans les bassins, ils œuvrent tous les deux contre l'occupant. Martial "est dix fois champion de Belgique de natation en sprint. Il fait aussi de basket, du bobsleigh, de la montgolfière". Il participe trois fois aux Jeux Olympiques et une fois aux JO d'hiver. Martial est un homme assez fortuné. Il était propriétaire de magasins de vêtements galerie de la reine et d'une piscine ouverte à Ostende et une à Saint-Gilles, rue de la Glacière, qui se transformait en patinoire en hiver. Gilles Goetghebuer relate son engagement : "Au moment du début du conflit, il entre dans la résistance, finance les réseaux, prend part lui-même à des opérations extrêmement dangereuses, se sert de ses magasins comme couverture pour exfiltrer des aviateurs anglais tombés sur le continent". Martial Van Schelle finit par être arrêté en 1942 et est envoyé au Fort de Breendonk où il sera exécuté le 15 mars 1943. "Il a fait un testament où il lègue son magasin à ses employés" ajoute encore Gilles.