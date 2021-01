Laurent Romejko anime "Des Chiffres et des Lettres" depuis 28 ans : "Tant mieux si cela continue"

Rencontre avec Laurent Romejko « Des chiffres et des lettres » - Le 6-8 - 07/01/2021 Rencontre avec Laurent Romejko « Des chiffres et des lettres »

L'animateur français Laurent Romejko s'est confié à David Barbet pour Le 6-8 sur l'émission mythique de France Télévisions qu'il présente depuis 28 ans, Des Chiffres et des Lettres, ainsi que les autres programmes pour lesquels il participe. La RTBF a ses émissions devenues mythiques tellement elles perdurent dans le temps. C'est notamment le cas des Carnets du bourlingueur qui viennent de fêter leurs 30 ans mais aussi du Jardin Extraordinaire qui a début il y a plus de 50 ans. La télévision publique française a aussi ses émissions cultes comme le rendez-vous de l'après-midi de bons nombres de Français : Des Chiffres et des Lettres, qui a démarré en 1972. Elle est présentée depuis 1992 par Laurent Romejko.

Le succès de "Météo à la carte"

Passionné de météo, l'animateur est aussi la figure de Météo à la carte, qui parle des régions et de leur météo "qui cartonne : entre 800.000 et 1 million de téléspectateurs" signale David Barbet alors qu'elle est placée un peu avant les journaux télévisés de 13 heures. ►►► À lire aussi : Philippe Lambillon : "J'ai eu la chance de n'avoir aucune barrière pour Les Carnets du Bourlingueur" Laurent Romejko explique selon lui les ingrédients de ce succès : "Il y a une vraie proximité avec le téléspectateur : une proximité régionale, des préoccupations actuelles comme mieux manger, avoir une agriculture plus saine et redécouvrir nos paysages et nos régions. Cela fait partie aussi des priorités de l'émission. Je pense qu'il y a aussi de l'info et une note de convivialité pendant ces 45 minutes d'émission, avec Marine Vignes avec qui je coprésente l'émission depuis les débuts".

Admiratif de "Questions pour un champion"

Après 28 ans à la tête Des chiffres et des lettres et 9 ans à la présentation de Météo à la carte, Laurent Romejko ne se voit pourtant pas animer d'autres émissions que les siennes. "C'est toujours compliqué entre ce que j'aime regarder comme émission et ce que j'aimerais faire" estime-t-il, prenant l'exemple de C dans l'air sur France 5, présentée par Caroline Roux. "J'aime bien l'émission et le choix des invités mais ce n'est pas pour cela que j'aimerais la faire". Sans vouloir faire plaisir à son entreprise, s'il devait animer un autre jeu télévisé, ce serait Questions pour un champion. "Les jeux dits 'intelligents', qui font appel à de la culture générale sont généralement dans le service public et sur France 3 en particulier" déclare-t-il.

1 images © François Guillot / AFP

La disparition "Des chiffres et des lettres" ?

Parmi les autres jeux télévisés proposés sur France 3, Personne n'y avait pensé de Cyril Féraud disparaît de la programmation de la chaine publique de l'Hexagone. Rappelant que l'émission de son collègue n'a pas été supprimée parce qu'elle ne marchait pas mais pour laisser plus de place au Journal télévisé Laurent Romejko affirme ne pas s'être inquiété de son côté pour Des Chiffres et des Lettres. "On m'a dit il y avait hésitation (pour Des chiffres et des lettres). Peut-être qu'il y a eu hésitation donc tant mieux que notre très ancienne émission continue parce qu'il y a un public de fidèles de génération en génération sur ce programme" souffle-t-il. Malgré cette note d'optimisme du côté de l'animateur, David Barbet confie que cela bouge pourtant en coulisses. "Je pense qu'ils oseront (enlever Des chiffres et des lettres) dans quelques mois parce que cela fait quelques mois qu'ils sont en sursis. Laurent Romejko le sait très bien. Ce mois-ci ils étaient en très grosse hésitation. Pourquoi ils n'ont pas enlevé Des chiffres et des lettres ? Parce que cela coûte trois ou quatre fois moins cher que l'émission de Cyril Féraud parce qu'ils ont des producteurs internes et pas celle de Cyril Féraud" révèle le chroniqueur du 6-8. Retrouvez David Barbet et les coulisses de la télévision, et bien d’autres chroniques dans Le 6-8 en semaine sur La Une.