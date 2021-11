Laurent Baffie : "Ce n'est pas la meilleure période pour lâcher des vannes et des conneries"

Si l'humoriste et animateur de 63 ans est passé par la case de la chirurgie esthétique , il n'a pas perdu son humour légendaire pour autant. Laurent Baffie fait d'ailleurs profiter le public de son art de la répartie dans un livre. Véritable 'sniper du Paysage audiovisuel français' à ses débuts chez Thierry Ardisson , il a collectionné les gags hilarants et les vannes grivoises.

Chez Laurent Baffie, c'est instinctif, les blagues sortent toutes seules. Parfois sans filtre quand il s'agit de tourner en dérision certaines personnalités, l'animateur et humoriste est en réalité un homme plutôt tendre. Il confie par exemple qu'il a notamment déjà regretté certains gags.

"J'ai toujours des regrets dans ma vie quand j'ai fait de la peine aux gens. C'est la raison pour laquelle j'ai eu dans ma vie un budget fleurs assez conséquent" déclare-t-il. "C'est vrai qu'avec Thierry, on s'est parfois acharné sur des petites chanteuses un peu timides et ce n'était pas très classe de notre part. Je n'ai pas de nom en tête mais c'étaient des gens un peu fragiles pour débarquer sur un plateau avec Ardisson, moi et un autre comique qui participait à cette boucherie. Je n'en suis pas très fier, j'aime bien m'attaquer à des proies fortes et parfois on a cédé à la facilité. Mais quand je vexais des gens que je n'aimais pas comme des hommes politiques, je m'en foutais totalement".