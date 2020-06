Laurel et Hardy est sûrement l'un des duos les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Mais comment ce duo s'est-il formé à l'écran ? Eddy Przybylsk , le chroniqueur histoire du 6-8 détaille la rencontre de ce duo devenu légendaire.

Stan y travaillait à la caisse mais son rêve était "de suivre les traces de ses parents sur les planches et ne voulait pas dépendre d'eux". Pour tenter sa chance et obtenir une audition, il s’est adressé à un concurrent. Son père l'apprit et il se trouvait dans la salle lorsque, pour la première fois, le fils affronta le public. Le père Jefferson se montra bon joueur et reconnut son talent. Il l'encouragea et Stan trouva un emploi dans une troupe de théâtre ambulant jusqu'à arriver "en 1908 dans la plus célèbre troupe de théâtre ambulant d'Angleterre, celle de Fred Karno ".

Une statue de Laurel et Hardy et un musée témoignent encore de la trace importante qu'ont laissé ce duo dans la mémoire au 3 Argyle Street, la maison natale de Stan Laurel .

C'est tout au Nord de l'Angleterre, dans la ville d'Ulverston, non loin de la frontière de l'Écosse et au bord de la mer, sur la côte face à l'Irlande, à 150 kilomètres au-dessus de Liverpool que naît Arthur Jefferson , plus connu sous le nom de Stan Laurel , un 16 juin 1890. Stanley était son deuxième prénom, celui qu'on a toujours utilisé.

Laurel et Hardy, l'histoire de la rencontre d'un des plus grands duos du cinéma - © Tous droits réservés

Sept ans plus tard, il y a des tensions dans le couple, ce qui diminue l'inventivité de Laurel. La production offre à Mae une coquette somme d'argent et un billet d'avion pour l'Australie en aller simple. À ce moment-là, Laurel a déjà 34 ans. Il n'a pas encore vraiment rencontré Oliver Hardy .

Stan Laurel , comme Charlie Chaplin , était pantomime. Un théâtre ambulant c'est d'abord une troupe qui a pour but de faire rire. Il y a des sketchs où chaque artiste participe et il y a des numéros en solo. Le pantomime au départ d'une situation réelle de la vie "on fait du vélo, on mange une pomme" multiplie les gags, les acrobaties et les situations qui font rire.

La rencontre

Stan Laurel And Oliver Hardy - © Archive Photos - Getty Images

Oliver Hardy, contrairement à Laurel est américain, originaire de l'État de Géorgie et est, de deux ans, plus jeune que Laurel.

Diplômé en droit mais jamais avocat car son objectif était d'être artiste. Il faisait partie d'une troupe de théâtre amateur où il jouait, chantait et dansait car, malgré sa corpulence, il avait une souplesse extraordinaire.

Ce qui le fascine, c'est le cinéma naissant et est persuadé qu'il était capable de faire mieux que ces acteurs qu'il voyait sur les écrans. En 1913, un ami lui conseille de partir en Floride, à Jacksonville, où il y avait un studio de cinéma. Mais il a besoin d'argent pour vivre seul dans une ville inconnue. Sur place, il se fait engager comme chanteur comique dans un cabaret.

Un an plus tard il tourne son premier film sous le nom de Babe Hardy, bébé Hardy. À cette époque, les films étaient bien sûr noir et blanc et muets, mais aussi très courts. On en tournait un en une journée. En 1920, son 226ème film s'appelait The Lucky Dog, un titre traduit en français par Le veinard. Stan Laurel était son partenaire c'est là qu'ils se rencontrent pour la première fois. Mais chacun tient son rôle, il n'est pas question de duo.

Ils ne sont retrouvés sur un plateau que six ans plus tard dans le film Scandale à Hollywood. C'est le modeste assistant du réalisateur, un certain Leo McCarey, qui n'arrête pas de répéter à tout le monde : "Ce duo est magique !" C'est grâce à l'obstination de quelqu'un à qui personne ne demandait son avis, qu'est né "le duo le plus mythique de l'histoire de cinéma" raconte Eddy Przybylsky. À cette époque, Stan Laurel avait 36 ans et Oliver Hardy, 34 ans.