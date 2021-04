Laissez-vous tenter par Kanel, une box éthique et solidaire sur le thème de la déco

Quatre objets conçus par des artisans locaux se retrouveront dans la box des Artisans. Identiques, ces box contiennent également quatre bons de réductions chez ces mêmes artisans, mais aussi deux créations de Marie (coussin, panier, etc.).

Pour chacun de ces objets, trois magazines déco, des fiches explicatives et photos de mises en situation vous livrent de précieux conseils pour que les objets de déco de la box soient mis en valeur le mieux possible dans votre intérieur.

"L’idée est donc de mettre des artisans en avant. Kanel a aussi un partenariat avec Céline de " I do it myself ", reine du "do it yourself" en Belgique et vous propose également du", ajoute la chroniqueuse.