Laëtitia Milot, touchante dans le téléfilm "Liés pour la vie" : du handicap à la résilience

L’actrice française revient en 2021 avec un téléfilm adapté d’ un roman qu’elle a écrit, et pour lequel elle interprète également le premier rôle : Liés pour la vie . Laëtitia Milot se met ainsi dans la peau de Lucie, une grande championne d’équitation.

Après avoir notamment interrogé Laurent Romejko , l’animateur emblématique des Chiffres et des Lettres , David Barbet a interviewé une autre figure bien connue des téléspectateurs de France 3 mais aussi de Tipik : Laëtitia Milot , connue pour son rôle de Mélanie Rinato , la serveuse du Mistral dans Plus Belle La Vie.

David Barbet a rencontré Laëtitia Milot pour Le 6-8 et a interrogé l’actrice et écrivaine sur Liés pour la vie, un nouveau téléfilm dont elle tient le rôle principal, à voir ce jeudi 21 janvier sur La Une.

David Barbet s’est entretenu par téléphone avec l’actrice et écrivaine française pour savoir d’où lui était venue cette idée d’histoire touchante, portant sur la résilience et l'amour des chevaux.

"Elle a regardé les Jeux Paralympiques à la télévision et elle a trouvé que le sujet était peu traité en télévision et en roman. Cela lui a donné cette idée et elle a voulu mêler les Jeux Paralympiques à sa passion pour les chevaux" explique le chroniqueur qui dévoile à ce propos le préjugé dont lui a fait part Laëtitia Milot :