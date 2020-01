"Laetitia" : la série sur l'affaire tragique de viol et de meurtre qui a secoué la France en 2011

Patrick Weber a livré son analyse de la série "Laetitia" diffusée dès le 29 janvier sur la Une. Celle-ci retrace l'histoire de l'affaire Laetitia Perrais, un crime sordide qui avait ému la France entière. Laëtitia est une série de six épisodes coproduite par la RTBF et tirée du roman Laetitia ou la fin des hommes de l'auteur Ivan Jablonka. Celui-ci s'inspire de faits réels qui se sont déroulés dans la Loire-Atlantique en 2011, à savoir le viol, l'enlèvement et le meurtre de cette jeune française âgée de 18 ans. Patrick Weber a pu visionner la série car il a abordé cette histoire dans son émission C'Est Pas Fini sur VivaCité ce mardi 28 janvier. Il livre ses premières impressions : "c'est un sujet vraiment très émouvant". Il ajoute même : "je vais être tout à fait franc, je ne suis pas un grand fan des faits divers de façon globale mais c'était une histoire qui dépassait de loin le cadre du simple fait divers".

Une fin tragique LATITIA - © - Jrme PRBOIS / FTV / PCB FILMS & L'LE CLAVEL Laëtitia revient sur la vie d'une "gamine de 18 ans qui a enchaîné les problèmes au long de sa vie : une mère avec un problème psychique profond, un père violent et puis la ribambelle des familles d'accueil" détaille encore Patrick. La conclusion de l'histoire n'a donc rien de surprenant pour le téléspectateur comme l'explique Patrick Weber : "le fait divers est connu puisque cela se termine très mal, tragiquement : elle va être tuée par un récidiviste alors qu'elle n'a que 18 ans. C'est donc une vie courte et gâchée". Mais l'intrigue, elle, se poursuit : "puis on va s'apercevoir derrière tous les masques, notamment celui de la famille d'accueil, qu'il y a des gens qui ont un comportement intolérable. Cela en est devenu une affaire d'État en France". De fait, à l'époque, Nicolas Sarkozy le président de la République réagit fortement à cette affaire comme le rappelle Patrick : "Sarkozy a vraiment pris à partie la magistrature en demandant de quel droit on laisse sortir de prison un type aussi dangereux, un récidiviste". Le meurtrier, Tony Meilhon, avait déjà été écroué pour viol, ce que va aussi subir Laëtitia Perrais, avant que cet homme, en liberté conditionnelle, ne la tue pour éviter toute plainte. Le journaliste poursuit son analyse : "la deuxième couche entre guillemets, c'est ce qui se passait au sein de la famille d'accueil : des maltraitances, des viols". Il se dit donc agréablement surpris par une telle production : "On rentre dans l'histoire. Je vous le dis une fois de plus, je ne suis pas client de ce genre de choses à la base mais j'ai vraiment été bouleversé à la fois parce que les acteurs sont extraordinaires parce qu'on est dans une fiction qui s'inspire très fidèlement de la réalité et on comprend comment on rentre dans cette spirale (de la violence)". témoignage dans c'est pas fini :

La violence envers les femmes, encore un tabou à l'écran LATITIA - © Jerome Prebois - Jrme PRBOIS / FTV / PCB FILMS & L'LE CLAVEL Parmi les différents personnages représentés dans ce récit, on retrouve Jessica, la sœur jumelle, jouée par l'actrice belge Sophie Breyer. Celle-ci se montre très taiseuse pendant l'enquête pour une raison que vous découvrirez. Son personnage représente bien les non-dits dans la violence faite aux femmes d'après Patrick Weber, un sujet qui doit être, d'après lui, bien plus évoqué à l'écran : "il est grand temps qu'on parle des violences faites aux femmes. Cela a été un tabou pendant très très longtemps". Il signale : "il y a les actrices d'Hollywood (NDLR : victimes de harcèlement et de viols et qui ont lancé le mouvement #MeToo) et c'est terrible. Mais la grande masse de ce qu'il se passe, c'est dans les familles. Là, on n'en parle pas et dans la série, la gamine n'ose pas parler. Déjà, c'est compliqué avec des parents, avec une famille d'accueil c'est encore pire". En famille d'accueil, la situation s'avère ainsi encore plus délicate pour témoigner ou porter plainte. Patrick se met d'ailleurs à la place de ces victimes : "Si j'ouvre la bouche, si je dis ce qu'il se passe, qu'est-ce que je vais devenir ? Où va-t-on m'envoyer ? Est-ce que cela ne va pas être pire encore que ce que je vis ?" Laetitia, c'est donc rendez-vous bouleversant qui relate la vie de cette jeune fille au destin tragique à découvrir sur La Une dès ce mercredi 29 janvier à 20h20 et sur Auvio pour les deux premiers épisodes. Ce programme est disponible en version sous-titrée.