Mais pourquoi manque-t-on de vitamines D ? Vraisemblablement, cette carence serait due à deux facteurs d'après la nutritionniste : "Le fait que nous ne sommes plus assez à l'extérieur et toujours notre alimentation".

Pour résorber ce manque, on conseille généralement de prendre des compléments alimentaires riches en vitamines D. Trois groupes à risques doivent en bénéficier absolument : la petite enfance , les femmes enceintes et les seniors .

Comment se renforcer en vitamines D

La vitamine D : comment la consommer pour renforcer votre système immunitaire - © apomares - Getty Images

Chantal Van der Brempt identifie dès lors deux sources riches en vitamines D pour notre corps.

Le soleil

La vitamine D est l'une des rares pouvant être produites par l'organisme. Celle-ci est synthétisée au niveau de la peau avec l'action du rayonnement solaire, grâce aux ultraviolets B. Le cholestérol contenu dans le corps se transforme alors en vitamines D.

Cette synthèse dépend toutefois de la qualité et la force des rayons. Elle varie donc entre autres selon la latitude, les saisons, la durée d'exposition, la nébulosité, etc d'après la chroniqueuse. Autant dire qu'en Belgique, d'octobre à avril on ne produit que peu de vitamines D au contact du soleil. L'âge joue aussi un rôle dans la production de ces vitamines. Petite précision de Chantal, "il est bien de sortir 20 minutes au soleil sans protection", mais évidemment pas à midi en plein été nuance-t-elle.

Les réserves d'alimentation

Si en été les rayons du soleil sont vecteurs de vitamines D, ce n'est pas le cas des mois d'hiver. L'être humain a donc besoin de l'alimentation pour compenser son manque de vitamines D voire de compléments alimentaires disponibles en pharmacie.

Les sources de ces vitamines sont en général animales et se trouvent dans la viande, le poisson, les produits laitiers et les œufs. Chantal Van der Brempt pointe particulièrement cette présence dans les poissons gras tels le saumon, l'anguille et la sardine et encore mieux, dans l’huile de foie de poisson, comme l’huile de foie de morue.

Autre alternative pour la nourriture, les industries agro-alimentaires, invitées à résoudre ce problème ont enrichi en vitamines D leurs produits comme le lait, les céréales, les yaourts ou les jus de fruits.