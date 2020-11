La vidéo "Baby Shark" cartonne sur Youtube...Chantez et dansez maintenant!

Vous connaissez tous Luis Fonsi et le titre Despocito qui avec 7 041 889 001 vues était le clip qui avait fait le plus grand nombres de vues sur Youtube.

Alors, on va chanter, on va danser...avec Baby Shark, la chanson qui bat le record mondial avec plus de 7 062 450 136 milliards de vues. On imagine que des enfants ont regardé plusieurs milliers de fois cette chanson pour atteindre ce chiffre impressionnant de vues sur Youtube.

"Ce titre est donc devenu l'angoisse de certains parents et peut être vous aussi quand vous allez entendre Baby Shark. ( bébé requin) Vous avez à chaque fois un petit geste pour désigner maman requin, papa requin, papy requin, mamy requin..." Il ne reste plus qu'a vous y mettre.

La version française plaira certainement aussi aux parents durant cette période de confinement qui ne fait de mal à personne évidemment.

C’est le post du jour qu’Hugues Hamelynck a décidé de partager avec vous dans le 6/8 et qui fait le buzz sur la toile.

Retrouvez Le post du jour tous les jours de la semaine dans Le 6-8, à suivre en télé sur La Une de 6 heures à 8 heures.

Regardez plutôt !