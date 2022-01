La vaccination chez les animaux

La vaccination est de plus en plus présente dans nos quotidiens et les animaux de compagnie sont aussi concernés par la démarche. Bénédicte Flament, vétérinaire, explique dans le 6-8, contre quoi ils doivent être vaccinés et les délais à respecter.

Le mois de janvier est souvent le moment ou l’on note et prépare ses rendez-vous de l’année. Quand vous le ferez cette fois-ci, n’oubliez surtout pas de noter ceux de votre animal ! Effectivement, il en a également d’important à ne pas rater comme les rappels de vaccination. Les dates précises dépendent d’un animal à un autre en fonction de son âge, sa race et autres. Pour savoir donc à quel moment vous devez le faire, regardez le passeport européen de votre animal. Le passeport européen est un document obligatoire pour tous les animaux domestiques dans lequel on retrouve toutes les informations les concernant comme leurs données d’identification, leurs actes de santés tels que des opérations, stérilisation ainsi que les dernières vaccinations. La date du rappel est tout simplement égale à la date du dernier vaccin plus un an ; notez donc la date sur un calendrier de préférence pour ne pas l’oublier.

© Getty Images Le passeport européen est-il obligatoire ? Depuis 2017, pour les compagnons les plus populaires du pays, autrement dit les chats et pour les chiens depuis beaucoup plus longtemps, l’identification est obligatoire et cette dernière est liée au passeport. Il s’agit d’un document que vous devez absolument avoir pour être dans la légalité. Surtout en cas de voyage et particulièrement pour ceux hors de la Belgique, il est d’autant plus indispensable.

Quelques informations sur les vaccins Pour rappel, le vaccin consiste à mettre l’organisme en contact avec un agent responsable d’une maladie afin de lui permettre de le connaître et en cas de future contamination, pouvoir se défendre de manière naturelle. La vaccination pour les animaux en Belgique n’est pas obligatoire, bien que fortement recommandée. Toutefois certains sont à faire obligatoirement à votre animal. Si vous voyagez par exemple, vous devrez le vacciner contre la rage ; en cas de déplacement de votre part s’il doit aller vivre en collectivité, que vous le placez en pension donc, il devra prouver qu’il est vacciné contre la toux des chenils.

