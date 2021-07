La Toscane dans votre assiette : les produits recommandés par Carlo De Pascale

Carlo De Pascale vous met l’eau à la bouche avec le tour culinaire des produits typiques de la Toscane. Au menu : huile d’olive, fromage et saucissons. Ah les vacances ! On pense au soleil, aux journées au bord de l’eau mais aussi à la nourriture. Et qui de mieux que votre humble serviteur, Carlo De Pascale, de retour du soleil de Toscane pour vous lister les mets typiques de cette région historique de l’Italie. Que vous partiez ou non en Toscane cet été, vous pouvez la retrouver dans votre assiette, car ces produits peuvent aussi s’acheter en Belgique, grâce au chroniqueur !

L’huile d’olive

L’image d’Épinal de la Toscane représente à la fois la campagne avec ses oliviers et ses champs, et les villes berceaux de la Renaissance. Sa géographie joue d’ailleurs sur sa gastronomie. Une grande partie borde la Méditerranée "où le climat est plutôt tempéré : l’hiver il ne fait jamais très froid et l’été il fait 5 à 10 degrés de moins qu’à l’intérieur des terres". La cuisine de ce côté sera a fortiori plus maritime mais une grande part est plutôt terrienne, traversée par les Apennins et des collines éparses, représentée par les produits d’élevage et l’huile d’olive. ►►► À lire aussi : Découvrez les recettes à base d’aubergines favorites de Carlo De Pascale L’huile d’olive de Toscane est d’ailleurs une appellation d’origine protégée AOP, qui "garantit ce goût toscan, très vert avec un peu d’artichauts et un côté herbeux" pointe notre épicurien du 6-8. Les olives se récoltent à l’approche de l’hiver, au moment où elles sont encore vertes. La récolte se fait en Toscane au mois de novembre, un peu plus tôt qu’ailleurs, ce qui donne ce goût plus poivré aux olives.

Les saucissons

La finocchiona, un saucisson au fenouil

Le lard gras dont le plus connu, celui de Colonnata à Carrare. Pas besoin d'épicer ce dernier, dégustez-le sur une tranche de pain toscan grillé ou en fines tranches.

dont le plus connu, celui de Colonnata à Carrare. Pas besoin d’épicer ce dernier, dégustez-le sur une tranche de pain toscan grillé ou en fines tranches. On retrouve enfin la soppressata, appelée aussi coppa. Savourez-le avec un peu de citron recommande Carlo De Pascale.

Les fromages

Produit toscan aussi par excellence, le fromage. Il s’agit généralement de fromage de brebis, appelé pecorino. Ce terme est donc générique et ne distingue pas un fromage de brebis spécifique. Le pecorino se trouve d’ailleurs aussi dans d’autres régions italiennes comme la Sardaigne ou la Sicile. Mais en Toscane, ce pecorino provient d’un "transfert de technologies" au début du 20e siècle : ce sont des bergers sardes qui se sont installés en Toscane avec leur savoir-faire, leur affinage. On retrouve d’ailleurs une grande variété d’affinages dans la région : il y a du pecorino mangé à peine égoutté et dégusté avec de l’huile d’olive et du poivre, un autre affiné en grotte qui est plus piquant que l’on peut râper sur de la pâte, etc. La mode maintenant : prenez des pecorinos mi-frais, enlevez la croûte, faites une tranche d’un demi-centimètre et faites-le griller comme un halloumi sur une poêle.

