La tendance est à la rénovation : tour d'horizon des offres de crédits en vigueur

À noter : le prêt rénovation vert de Belfius peut aussi être consacré à la protection contre l’incendie et les cambriolages : portes coupe-feu, échelles de secours, détecteurs de fumée, extincteurs automatiques, extincteurs avec additifs adaptés, systèmes d’alarme et de caméra, systèmes pour sécuriser les différents accès de l’habitation (fenêtres, portes, coupoles), etc.